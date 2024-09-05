AirPods 4 消息｜數數手指， AirPods 上次推出新型號藍牙耳機已經將近三年，隨著Apple「It's Glowtime」發布會即將舉行，市場上充滿了對 AirPods 4 的預測和傳聞。根據多方報導，這款即將推出的第四代 AirPods 將帶來多項升級和新功能，甚至將會一口氣推出兩款不同規格的新耳機。



兩款不同版本的 AirPods

根據爆料，Apple 可能推出兩個版本的 AirPods 4，目的是同時取代現有的第二代和第三代 AirPods。這兩款不同價位的耳機將分別滿足不同的市場需求。現有的 AirPods 2 和 AirPods 3 雖然在設計上有所區別，但實際功能差異不大。因此，新的 AirPods 4 預計會在設計和功能上做出更大的區分。

更高階的版本預計將引入一些此前僅限於 AirPods Pro 系列的功能，例如主動降噪（ANC）和帶有內建揚聲器的充電盒，方便用家使用「Find My」功能來定位耳機。

耳機柄縮短

有傳言稱，AirPods 4 的設計將會改變，外形看起來介於當前的 AirPods 和 AirPods Pro 之間，耳機柄將變得更短，這可能會使佩戴更舒適。雖然目前還不清楚 Apple 會不會為這款新耳機加入矽膠耳塞，但更貼合的設計可能有助於增強音質體驗和佩戴穩定性。

H2 晶片

AirPods 4 預計將配備與 AirPods Pro 2 相同的 H2 晶片，這將成為其音效和性能提升的關鍵。H2 晶片比 H1 晶片更為強大，它能提供更好的聲音質量、更豐富的低音，以及更寬廣的頻率範圍。H2 晶片還支持個性化空間音訊、速度更快的配對和裝置切換，以及更持久的電池續航力。這些功能將大大提升 AirPods 4 的用戶體驗。

支持藍牙 5.3

藍牙 5.3 是 Apple 最新產品中的常見規格，AirPods 4 也預計會升級至這個版本。藍牙 5.3 具備更快速、可靠的連接性能，同時提升了能源效率，這將有助於延長耳機的使用時間。此外，這一版本的藍牙還提供了更好的穩定性和低延遲的連接體驗，特別是在多裝置切換的情境下表現出色。

電池續航力增強

得益於 H2 晶片的功耗優化，AirPods 4 的電池續航力預計將比前代產品更持久。AirPods 3 的續航時間為約 5 小時，而新款耳機可能會達到 6.5 小時，這將成為一個顯著的提升，尤其是在使用主動降噪功能時依然保持較長的使用時間。

音質提升

配備 H2 晶片的 AirPods 4 預計會在音質上有所改進，可能會通過設計優化或計算音訊技術來提升低音、清晰度及整體音效範圍。這一提升對於追求高品質音效的用戶來說將非常有吸引力。

音量控制和觸控功能

有報導指出，AirPods 4 可能會引入類似於 AirPods Pro 的觸控音量控制功能，用家只需滑動耳機柄就能調節音量、操作播放和接聽電話。

Find My 定位功能

新的 MagSafe 充電盒預計將進一步整合 Find My 功能。AirPods Pro 2 引入了 U1 晶片，這使得用戶可以更加精準地定位耳機的位置，顯示具體的距離和方向。AirPods 4 也有望配備類似的功能，並且充電盒中可能會加入喇叭，方便用家通過聲音定位耳機。

支持 Apple Watch 充電器

目前，AirPods 3 已支持 MagSafe 和 Qi 無線充電，最新一代的 AirPods Pro 還增加了 Apple Watch 充電器的兼容性。這一充電選項預計也將加入 AirPods 4 中，使充電更加靈活和方便。

聽力輔助功能

根據傳聞，Apple 計劃在即將推出的軟體更新中，為 AirPods 增加助聽器功能，讓其成為一款暫時替代傳統助聽器的裝置。這項功能將極大地擴展 AirPods 的應用場景，尤其對有聽力需求的用家來說意義重大。

USB-C 充電

隨著 iPhone 系列和 AirPods Pro 已經過渡到 USB-C 充電頭，AirPods 4 也有望延續這一設計，為用家提供更廣泛的充電選項和更快的充電速度。

發布日期

根據目前的傳聞，AirPods 4 很可能會在香港時間 9 月 10 日凌晨1點的「It's Glowtime」發布會上與 iPhone 16 一同亮相。此次發布會還可能展示 Apple Watch Series 10 及其他新品。想更了解發布會的內容的話，屆時不要錯過 hashTECH 的文字直播。

資料來源：MacRumors