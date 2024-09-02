iPhone 16 vs iPhone 15｜iPhone 16 系列即將在 9月10日 蘋果發布會（秋季）現身，但是看遍全網傳聞流言，新的 iPhone 16 除了改用垂直鏡頭排列設計之外，好似跟 iPhone 15 沒甚麼分別，那究竟是有新買新選 iPhone 16 ，還是省點錢選減價後的 iPhone 15 比較明智？馬上來看 iPhone 16 vs iPhone 15 11項規格比拼！



Threads網民：iPhone16如果出了、身為果粉的你還會買嗎

有Threads有1.2萬人追蹤的台灣旅遊網民小黃（Chen Siyu／＠yelo2099）去年換了15，但覺得新機很爛很難用，就在Threads上向「脆民」提問「iPhone16如果出了、身為果粉的你還會買嗎」，有670多個留言回應，不少15代用家留言分享這部舊機的使用心得，大概看有3個不滿。

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不滿1：超快發熱燙手

的確，早期iPhone 15 Pro Max 出現發燙問題，裸機用家感燙手、用機殼更可能阻礙散熱，令手機電池受損，最終apple要更新firmware去減輕過熱問題。但以上問題只在15 Pro系列出現，如果你想買的是iPhone 15 或 iPhone 15 Plus，可以不用太擔心。

Threads截圖+後製

不滿2：電池健康度掉很快

不少網民都截圖表示iPhone 15系列的電池健康度掉很快，不過記者跟同事早就發現此問題，有網民發現2個方法可改善：1）首先改掉長期駁火牛一直充的習慣，去到80－90％滿就不要再充，也盡量不要令電池少於20%「見紅」才充；2）盡量減少用無線充電。

Threads截圖

不滿3：時常彈app

有網民表示用15時常彈app，這個問題來自兩個狀況：1）彈app問題多數出在iOS，由於16代將配合iOS 18同步推出，所以別說是iPhone 16了，預計新iOS推出後，任何iPhone都可能出現各種bug；2）因為過熱才彈app、16代聲言無論是新核心A18的發熱量、又或是新機的散熱組件，都會有改良。

Threads截圖

iPhone 16 VS1 iPhone 15 11項規格比拼

（本文比較數字以消息來源向來準確、曾多次成功劇透Apple 新機傳聞的平台情報為準，可能跟真正推出時的數據有分別，只供參考。）

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01 外觀｜全新垂直鏡頭排列

iPhone 16 vs iPhone 15 兩代機身最大分別，在於手機機面鏡頭模組，雙鏡由斜角排列改為垂直排列、閃光燈及收音咪亦重新擺位，技術上原因是支援AR眼罩Vision Pro 「空間影片」拍攝。但對於沒有Vision Pro的用家來說，最重要是旁人看到機背就意識到你換了新手機。（笑）

01 外觀｜全新垂直鏡頭排列

02 外觀｜動作按鈕

iPhone 15 Pro 高階系列取消了標誌性的靜音鍵，改為電容式「動作按鈕」，除了靜音更可自定義各種功能，今年Apple會將「動作按鈕」下放到 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 。

03 外觀｜全新拍攝按鈕

iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 的右機側電源鍵下方，會再追加一個全新「拍攝按鈕」（Capture Button），跟式「動作按鈕」一樣是電容式觸覺回饋設計（即按下去會震、你令你按實體鍵的觸感），它專為打橫手機水平拍照時使用，可當作快門、長按錄影等，擺位更加似傳統相機。

03 外觀｜全新拍攝按鈕(@theapplehub 圖片)

04 外觀｜全新配色選擇

iPhone 15 系列因為要配合15 Pro 系列首次使用鈦合金材料，全線顏色比較淡及中性，iPhone 16 傳聞中的新配色就鮮艷得多，包括：黑色、白色、綠色、藍色、粉紅色，耐看大路的白色終於回歸。

04 外觀｜全新配色選擇

05 屏幕｜OLED屏幕更高亮度

iPhone 16 （6.1吋） 和 iPhone 16 Plus （6.7吋）兩款機型的屏幕尺寸與15相同，不過有消息指今代的 OLED 屏幕面板轉用全新微透鏡技術，提供更明亮的畫面，提升戶外高光度環境使用時的屏幕可視度。

05 屏幕｜OLED屏幕更高亮度

06 重量｜機身重量些微加重

iPhone 16（173g) 及 iPhone 16 Plus (203g)各自比上代加重2g，不過非Pro機的iPhone 本身就不太重，改變微不足道。

07 核心｜轉用全新A18晶片

iPhone 15使用舊款 Apple A16 核心，iPhone 16 系列全線將改用A18 核心處理器，加大運算用的buffer記憶體至8GB RAM，改用台積電3nm製程的神經網路引擎，發熱量明顯比 iPhone 15 少，而且iPhone 16 機身將引入石墨烯散熱組件，相信 iPhone 15 被受批評的過熱情況將會改善。

07 核心｜轉用全新A18晶片

08 連線｜各級至Wi-Fi 6E

目前只有 iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 支援 Wi-Fi 6E (6GHz)，iPhone 15 / 15 Plus 則不支援。iPhone 16 系列將完面升級至 Wi-Fi 6E 標準，如果你家中Router有支持6E，連接WiFi後上網上載下載速度都會更快。

08 連線｜各級至Wi-Fi 6E

09 鏡頭｜硬件暗中升級

別以為 iPhone 16 系列只是將雙鏡頭改為垂直排列，其實超廣角鏡頭部份由原本f/2.4提升至f/2.2大光圈，另外還可用埂微距攝影及3D空間錄影拍攝。

09 鏡頭｜硬件暗中升級

10 人工智慧｜支援Apple Intelligence

上文已提及新的A18核心是為Apple Intelligence 人工智能而設，今代全機升級至iOS 18 系統，不少功能都將與OpenAI的ChatGPT合作，更人性代、做到更多。至於iPhone 15及iPhone 15 Plus，將無法使用AI功能（15 Pro/ 15 Pro Max 可以）。

10 人工智慧｜支援Apple Intelligence

11 電量｜電池快充改善

資料顯示iPhone 16及 iPhone 16 Plus 的機身內置電池容量與續航力跟15代分別不大。但有傳新電池改用高密度堆疊技術，提升了快充及無線充電的速度，將充電功能提升至 20W MagSafe、40W 有線快充，整體表現將追及各種中國製android機。