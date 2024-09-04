iPhone 16 Pro加入古銅色類似暗香檳金　辨識度高預計將成新寵

據傳，蘋果公司即將發布其最新款手機iPhone 16。根據供應鏈的爆料，iPhone 16 Pro將推出全新的古銅色版本取代上一代藍色版本。近期有媒體製作了最新的渲染圖顯示這款新配色類似於金色但更深沉，是蘋果有史以來最暗的金色。



古銅色的iPhone，你會喜歡嗎？（x）

除了新配色之外，iPhone 16 Pro在外觀上的其他改變相對較少，整體設計與前代基本相同。因此，古銅色將成為區分新舊款iPhone的標誌，並預計銷量將十分可觀。

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值得注意的是，此次iPhone 16 Pro系列採用了潛望式長焦鏡頭，與Pro Max所使用的供應商相同。

這顆鏡頭使得iPhone 16 Pro系列能夠實現5倍光學變焦和25倍數碼變焦，可拍攝120mm焦距。這對於喜歡拍攝遠景的朋友來說無疑是一個重大改進，並且配合新增的拍攝按鈕使得操作更為便捷。

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