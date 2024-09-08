洗衣機延長壽命提升效能｜洗衣機是日常生活中不可或缺的家電，但許多人都因為不當使用或忽略定期保養，導致其壽命縮短。根據日本內閣府調查，洗衣機的平均使用壽命約為 10.9 年，其中有高達 77% 的換機原因是因為故障引起。事實上，透過適當的保養和使用方式，可以延長洗衣機的使用壽命。以下分享 4 個延長洗衣機壽命的方法，避免不必要的損壞和額外更換﹑維修費用。



1）避免一次洗太多衣服

每部洗衣機都有其最大承載量，一次過洗太多衣服會使其運行負荷增加，最終導致機器損壞。對於直立式洗衣機，裝載量應維持在洗衣槽的 80% 左右；對於滾筒式洗衣機，建議裝載量應控制在 50%～70% 之間。

1）避免一次洗太多衣服

裝載過多衣物的情況會讓洗衣機在運行時震動，這不僅會降低清潔效果，還會增加內部零件的耗損風險，甚至可能影響洗衣機的平衡系統，導致洗衣機晃動、噪音加大。因此，放入合理的洗衣量是延長洗衣機壽命的重要一步。

2）正確使用洗衣劑與柔順劑

很多人在使用洗衣劑和柔順劑時往往只憑直覺，這是一個常見的錯誤。過量使用洗劑會導致殘餘洗劑附著在洗衣槽內部，這不僅容易滋生黴菌，還會影響洗衣機的運作效率。黴菌和其他細菌的滋生可能最終導致洗衣機內部零件損壞，因此，根據洗衣量和水量來精準計量洗衣劑使用量非常重要。

2）正確使用洗衣劑與柔順劑

新式的洗衣機通常配備有自動洗衣劑投放功能，能夠根據實際需要自動調節洗劑的用量。這樣不僅可以確保適量使用洗劑，還能避免洗劑殘留，有效延長洗衣機的使用壽命。不過，要定期為洗衣盒進行清潔，不應長時間殘留洗衣劑。

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3）定期清潔保養洗衣機

洗衣機內部長時間累積的污垢和黴菌會對機器造成極大的損害。定期清潔洗衣機內部和外部，不僅可以防止異味的產生，還能夠保持洗衣機的運行效能。每次使用後，可以清理濾網和乾燥過濾器，防止毛髮和棉絮堵塞。每月一次使用專用的清潔劑清洗洗衣槽，以去除殘留的洗劑和污垢，預防霉菌滋生。每半年一次檢查並清理排水口，確保排水順暢，避免因堵塞導致的漏水或運行異常。

3）定期清潔保養洗衣機

4）不建議使用的清潔產品

雖然小蘇打粉和醋常被推薦為環保的清潔劑，但它們並不適合用於清洗洗衣機。根據 Panasonic 的官方建議，使用這類物品清潔會增加洗衣機損壞的風險。

由於小蘇打粉難以溶解於水中，容易形成顆粒殘留在洗衣槽內，這些顆粒可能會堵塞管道，或對洗衣機的運作造成負擔，長期下來會影響其壽命。而醋和檸檬酸屬於酸性物質，酸性成分會對洗衣機內的橡膠和金屬零件產生腐蝕，縮短零件的使用壽命。因此，為了延長洗衣機的壽命，應避免使用這類產品清潔。

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資料來源：saita