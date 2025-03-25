抖音睇壞腦原來係真？｜不只是抖音，近年IG﹑YouTube 都流行短影片，主打快捷，短時間的娛樂刺激大腦和眼球，可是這有機會一步步影響我們的大腦。近期美國密歇根大學的一項長期研究指出，人類的智力水平自本世紀10年代中期達到高峰後，正呈現出明顯的下滑趨勢，正與短影片有關。



這一發現令人震驚，尤其是它不僅關乎某一群體或特定年齡層，而是波及到整個社會。研究中提到的注意力集中、邏輯推理、問題解決、信息處理與批判性思維等核心認知能力，幾乎無一倖免地正在逐漸退化。值得注意的是，這一趨勢並非突如其來。研究顯示，早在十年前，智力衰退的跡象已悄然浮現。專家普遍認為，數碼媒體與資訊攝取方式的改變，是導致人類智力衰退的主因。

近年時興不少短視頻

現時對於信息接收，早已從過去的深度閱讀轉變為高速滑動與快速點閱。尤其以抖音（TikTok）為代表的短影片平台，進一步加劇了這種碎片化的資訊接受模式。在這些平台上，用戶幾乎每隔幾秒就要接收一個全新的視覺與聲音刺激，導致大腦不斷在不同內容間切換。這種快速的資訊更替雖然表面上刺激了感官，帶來「高效率」的娛樂享受，實則長期破壞了人類的專注力與持續思考能力。

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在這種環境下，專注變得愈發困難。原本能夠靜心閱讀一本書、思考一個問題、分析一個複雜邏輯的能力，如今被大量即時快感的誘惑所稀釋。人們逐漸失去耐心與深度閱讀的習慣，轉而依賴視覺圖像與演算法推送來獲取資訊，導致思考變得表層化、反應變得機械化、觀點變得依附性強。

不僅如此，AI的高度普及也加劇了人類的思維退化。當習慣將記憶交給雲端、將翻譯交給AI、將數據分析交給ChatGPT的時候，一切看似便利，其代價卻是我們對知識掌握的深度與廣度不斷縮水。這種過度依賴，讓我們在無形中放棄了主動思考與推理的權利。許多研究已證實，頻繁依賴AI工具會逐步削弱人的決策能力與批判性判斷，這對社會整體的知識建構與文化傳承而言，無疑是一大隱患。