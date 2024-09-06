淘寶天貓將開通微信支付　騰訊阿里實現雙贏策略　消費者體驗更佳

近日，網路行業取得了重要的互聯互通進展。據悉，淘寶和微信正式實現了支付功能的對接。



這一舉措旨在提升消費者購物體驗，特別是針對那些不使用支付寶或者銀行卡等其他支付方式的用戶。預計在未來一段時間內，這一功能將成為淘寶、天貓商家普遍採用的一種支付方式。

淘寶天貓將開通微信支付（taobao）

在淘寶購物時，終於可以用微信支付：

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同時，機構人士也對雙方的合作前景持樂觀態度。他們認為，這項合作對於雙方都具有重大意義，並預示着一個互利共贏的局面。摩根士丹利在最新研究報告中指出，阿里巴巴旗下的淘寶和天貓平台正在與騰訊的微信支付進行深度整合。

淘寶天貓將開通微信支付（微信）

通過這種方式，騰訊可以獲得有價值的消費交易數據，從而增強其廣告業務的市場洞察力。同時，高盛在研究報告中給出了阿里巴巴港股105港元的目標價。他們相信，在未來幾年內，由於增長改革和以用戶為中心的策略，淘寶和天貓的商品交易總額將繼續增長。

淘寶天貓將開通微信支付（taobao）

值得注意的是，這次互聯互通僅僅是阿里巴巴集團佈局戰略的一部分。早在2016年9月，支付寶就與微信支付達成了協議，在中國移動支付市場實現互通。這一舉措為支付寶贏得了更多的用戶，並進一步鞏固了支付寶在中國移動支付市場的領先地位。

淘寶天貓將開通微信支付（taobao）

總體而言，此次淘寶和天貓與微信支付的互聯互通對於雙方都具有積極影響。它將有助於吸引更多低線城市用戶來到淘寶、天貓上購物，並提高現有用戶的便利性。

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