微辣復活YouTube出新片鍾培生都撐｜7成網民負評：阿晶幾時復活？｜YouTube頻澳門紅人「微辣」坐擁65萬訂閱，2023年爆出前經理人阿晶（Jane）以死控訴被前老闆滅聲、欺凌、恐嚇事件，終宣布暫定更新頻道。事件過了一年，微辣YouTube頻道終於復活，推出由老闆六毫子（陸志豪）創作的歌曲《成長列車》，有網民表示支持及感動、等了更新很久！但新片同時亦收到7成負評dislike，有網民表示反感稱：阿晶幾時復活？



因前經理人去世事件，引發團隊解解、頻道停更長達1年，老闆六毫子（陸志豪）推出了自己親填歌詞的歌曲《成長列車》，更選9月5日八號風球日子發片，似乎想跟網民「風雨同路」，歌詞稱：「人生旅程不會停留，快樂回憶細水長流」。

YouTube截圖

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六毫子宣布即將重啟微辣 IG收集對節目提議：還有很多個十年

其實早在5月左右，微辣成員已開始上水復出試水溫，老闆六毫子更直接宣布微辣即將重啟，如今新片終於推出，留言反應熱烈，有人說「我嘅微辣返嚟了嗚！！終於等到呢一日了，就知一定唔會放棄」「快啲出返黎 好多人等緊」「好掛住微辣！我仲日日煲緊舊片」連最喜歡打拳的紅人鍾培生Derek Cheung (@khdcheung) 亦出限動story支持、表示：「邊度跌低邊度企返起身」。

IG截圖

無辦法再支持，就如逝者無辦法再回來

不過，記者使用網頁查到YouTube新片的Dislike數高達7成，連登時事台有大量網民表示會report新片，隨住新片推出一日後，得知微辣復活的網民開始上去留言：「人生旅程不會停留、可惜阿晶歲數已經永遠停留左」「幾時宣佈阿晶復活」「其實以前幾鐘意睇你地既片。但喊包事件，集體欺凌真係做得太X街啦。無辦法再支持你地，就如逝者無辦法再回來～」「channel死咗, 可以復活；但人死x咗, 就無得復活」「又係到賣弄熱血勵志 明明自己做錯 之後話自己已重新震作（振作） 戰勝過去自己 未來充滿希望 我*你啦」「正正經經搵返份工啦，仲嫌衰唔夠咩」有人更笑言好在IG未取消第三方filter，指支持微辣的人可以快快用「喊喊filter」出感動story。（這「喊喊filter」亦跟阿晶逝世有關，詳細可以看下文。）

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網上截圖

前經理人阿晶輕生．65萬追蹤頻道停擺經年

起家於澳門的YouTube頻道「微辣Manner」風光無限，輕鬆搞笑影片連香港人都支持，更在香港開餐廳「微辣大排檔」（現已結業），2023年，本來頻道即將慶祝成立10周年，卻爆出已離職的前經理人阿晶（Jane）輕生事件，阿晶以死控訴被前老闆六毫子滅聲、欺凌、恐嚇，被抑鬱症纏繞長達4年，終於在同年7月25日服食藥物輕生。後來網民將事件整理，發現阿晶在21年離職時，由微辣當中最紅的「加蔥」（林茂發）、老闆六毫子（陸志豪）發起，微辣中人曾集體玩IG「喊喊filter」出 story，原來就是諷刺阿晶離開，更詳細的整理，可以點擊以下連結：微辣阿晶懶人包｜前員工Jane自殺 7件事睇時序＋IG踢爆遭集體欺凌

有網民認為微辣老闆從未就事件公開道歉過，也沒有承擔自己錯誤。不知道各位又會否同意人死不能復生、每個人都可以有第二次機會？