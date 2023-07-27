微辣阿晶懶人包｜前員工Jane自殺 7件事睇時序＋IG踢爆遭集體欺凌

YouTube頻道「微辣」前經理人阿晶（Jane）近日在其個人社交平台剖白，指自己受抑鬱等情緒病纏繞長達4年，於7月25日時更驚傳阿晶吃了兩排安眠藥企圖自殺，更寫下疑似遺言：「明天會不會醒不知道，希望我可以一直睡到底。」、「我要走了，帶著決心。彩虹橋上見吧」、「不要打給我 藥已下肚 願我不再受抑鬱的折磨」等。雖然她一度向記者報平安，但昨日（26日）還是傳出她的死訊，微辣亦隨即發聲明證實事件。



（Instagram@laochengi）

阿晶為微辣前經理人，2021年於微辣離職，當時雙方不歡而散。她生前曾於IG發千字文揭露自己曾遭受恐嚇和患有抑鬱症，阿晶在文中提到自己在終止懷孕一事後便患上抑鬱症：「從不要小朋友之後開始，我就被這個病纏上。被威脅被人解決的我得到了社恐，可是很幸運的，這2年都是做直播主，對住電話就可以了，不用對人。因為疾病每天產生的胃痛感、胃抽筋基本上每一個月都要到醫院吊針，病痛好像要把我給我殺死了一樣。在初期知道有病時我哭著救身邊的人不要走能不能抱著我，我快要暈過去了，他只是冷冷丟下一句『你很恐怖，有病就吃藥，別像個瘋子一樣』」。有網民亦整合了微辣與阿晶之間的事件懶人包。

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1. 墮胎風波

阿晶起初與微辣藝人加蔥（林茂發）交往，當時任職經理人但被公司要求轉為藝人合約。二人在2021年初正式宣布分手，之後卻爆出加蔥逼她「墮胎」的風波。加蔥曾在YouTube回應觀眾，因沒有做安全措施導致意外懷孕，加蔥亦曾稱自己為「不婚主義」，對阿晶表示不想結婚導致雙方分手。產檢時也曾以「醫院熱」為藉口不陪阿晶到醫院；終止懷孕手術時，加蔥亦因工作原因來到香港，留下阿晶一個人在澳門。

2. 「不婚主義」加蔥與儀仔閃婚

阿晶與加蔥分手後不久，加蔥很快便和另一位成員儀仔拍拖，更於今年1月傳出喜訊，加蔥於其社交平台宣布求婚成功。被一眾網民怒斥為人虛偽：「對住阿晶就係不婚主義，對住儀仔就一年結婚，你玩晒啦！」，而加蔥亦有在其YouTube Channel拍片回應「不婚主義」一事。除此之外，網上一直有網民指儀仔為阿晶的好姊妹和下屬，不過儀仔於阿晶離世後亦有在Instagram上發文澄清，指兩人只是工作上的同事，並非網上所流傳的情同姊妹。

3. 被微辣成員集體挪揄、欺凌

阿晶於2021年8月突然宣布離開微辣，爆「搶Job羅生門」，並指微辣老闆六毫子哭著挽留她。曾自稱好朋友兼支持佢既Jacky Lou、其他微辣成員包括加蔥、卡特、阿丞均先後於Instagram中以哭泣Filter出post及story，疑似在揶揄阿晶。及後阿晶指自己被迫就事件向微辣成員道歉。

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4. 被Doris屈搶Job

2022年初，微辣成員Doris出Post提醒各大品牌寄公關品不要寄錯地址，她說：「前經理人已經於2021年8月尾離開了微辣，往後的日子如果有任何工作或需要寄件給我，請聯絡……」隨即寫下兩個微辣的電郵地址，其他微辣成員都有Share這個Post，而加蔥都在Instagram寫上同一段說話。之後更演變為Doris指控阿晶私吞藝人Sponsor，更表示水退就知邊個無褲著。不過阿晶亦貼出多張與公關的對話力證自己清白，證明是公關主動邀請出Post和寄送產品等，否認搶Job指控。此外，阿晶在TG群組曾貼出與Doris的對話，她向對方表示：「如果我真係有講過你嘅嘢要寄去我度，你po出嚟，但係依加呢隻死貓我唔會食，都希望你哋唔好再單單打打我，你有證據你就po出嚟。」。而阿晶於遺言中亦再次強調並澄清自己無搶Job，令Doris被標籤為欺凌者。

5. 自殺未遂

7月25日，阿晶Instagram中貼出「遺言」圖片，並指自己吃了整整兩排藥，希望一睡睡到底。於「遺言」中阿晶強調自己被恐嚇、威脅，並指自己向「Post過哭臉的人一一道歉」，是自己人生中最委屈的一天。不過後來阿晶刪除了Story，並回覆傳媒指「現在沒事」。

（Instagram@laochengi）

6. 再次自殺，並發千字文向微辣成員大控訴

雖然阿晶一度向記者報平安，但7月26日，澳門司警局報案中心於下午四時四十分，分別接獲司警局值日督察及治安警察局通知，有一名女子在澳門群隊街附近一住宅單位內懷疑燒炭自殺，送院時昏迷，其後證實死亡。阿晶亦預設時間於Instagram上發佈遺言。除了剖白自己自從墮胎後便患上抑鬱外，亦控訴微辣老闆要「滅聲」，除了交代財產分配、後事安排之外，也為自己的輕生向大家致歉，最後在文中寫下「晚安好夢愛你們」。微辣亦隨即發聲明證實事件。不過就被網民發現微辣整篇聲明中竟僅以「前員工」稱呼阿晶，被網民狠批沒有人性。

7. 微辣老闆將阿晶之死歸咎於網民

7月26日晚上，微辣老闆之一Jacky Lei深夜出Story指責是網民的言論害死阿晶，被網民怒轟「最可恨就係你自己」。指阿晶作為微辣開國功臣，不幫助她反而更落井下石。更被網民發現他曾於阿晶IG直播中質問她「私吞Sporsor」，後來他回應指該留言沒有藍Tick，是假帳號。但卻再次被網民發現他的藍Tick是新買的，而且IG也不允許同名帳號存在，因此被網民怒斥「講大話」之餘「敢做唔敢認」。

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