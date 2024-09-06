Apple Watch Ultra 3 消息整合｜可測血壓、睡眠呼吸、採用S9晶片｜Apple的發布會將在下星期一深夜舉行，除了主打 iPhone 16 系列，智能手錶 Apple Watch 也有多新產品，今次整合了旗艦機 Apple Watch Ultra 3 的傳言，包括可以測血壓、睡眠呼吸等等，即睇詳情。



網媒預計將發布 Apple Watch Ultra 3

外界猜測 Apple Watch Ultra 3 可能與iPhone 16一起在下星期二（9日）的Apple的《It's Glowtime》活動中發佈，即睇今次Apple Watch Ultra 3的傳言整合。

外界猜測Apple Watch Ultra 3可能與iPhone 16一起在下星期二（9日）的Apple的《It's Glowtime》活動中發佈(Apple)

Apple Watch Ultra 3 或使用 microLED 屏幕

之前外界認為Apple正開發一款microLED屏幕的Apple Watch Ultra，提供更高的亮度、對比度和電池效能。 不過這個計劃似乎被推遲。有傳言稱蘋果將在新的Apple Watch中採用新的低耗能OLED面板，以降低長開屏幕的耗能。

Apple Watch屏幕顯示 （資料圖片）

設計｜45毫米錶殼將成為最小的尺寸選擇

根據《彭博社》的爆料人Mark Gurman指出，Apple Watch Ultra 3的外觀將與原版大致相同。 據指在今年Apple Watch Series型號中，45毫米錶殼將成為最小的尺寸選擇。 而全新的49毫米外殼尺寸，與當前的Apple Watch Ultra匹配，預計將作為更大選項推出。

設計｜45毫米錶殼將成為最小的尺寸選擇 （MacRumors)

新功能｜可測血壓、睡眠呼吸

Apple Watch Ultra 3預計將改進健康跟蹤功能，例如血壓監測和睡眠呼吸暫停檢測，與Apple Watch Series 10 / X的傳聞功能一致。

血壓監測功能可以讓使用者知道他們的血壓趨勢，另外使用者可以記錄他們出現高血壓時正在做什麼。 不過不會提供具體的血壓數字。 與此同時，睡眠呼吸暫停檢測將使用睡眠歷史和呼吸模式來估計用家是否有睡眠窒息，如果患有睡眠窒息，手錶會建議用家聯絡醫生。

Apple Watch Ultra 3新功能｜可測血壓、睡眠呼吸（資料圖片）

不過據報道，這些功能在開發過程中遇到了重大挑戰。 高血壓檢測功能在測試期間並不夠可靠，可能會推遲到第二年才釋出。而睡眠窒息檢測功能也面對相似問題，因為它睡眠窒息檢測取決於血氧飽和度測量。 而由於Apple與Masimo的法律糾紛，美國的Apple Watch無法測量血氧飽和度，所以此功能也可能推遲釋出。

硬件或沒有更新？

Apple供應鏈分析師Ming-Chi Kuo表示，與Apple Watch Ultra 2相比，Apple Watch Ultra 3預計幾乎沒有新的硬件升級。 傳聞中的血壓和睡眠窒息檢測功能將建基於機器學習（Machine Learning）或軟件，並依賴現有的感測器。 然而，彭博社記者Mark Gurman表示，Apple Watch Ultra 3將採用繼S9晶片之後推出的新處理器，讓未來的人工智能可以繼續增強。

硬件或沒有更新？（MacRumors)

顏色｜或會推出深色選擇

Apple在2023年9月推出的Apple Watch Ultra 2天然鈦色與第一代型號相同。 在第二代機型推出之前，一些傳言表明蘋果可能會發布一種新的深色，但仍未發生。眾所周知Apple最初設計的第一代Apple Watch Ultra背面為深色的陶瓷，但並未推出。《彭博社》的Mark Gurman在2023年表示，理論上有可能在之後的型號推出。之前的Apple Watch Series 7高階型號就配有太空黑色的鈦金屬錶殼。 Apple分析師Ming-Chi Kuo認為，如果產量符合預期，就可能會提供新的深色或黑色錶殼顏色選項。

顏色｜或會推出深色選擇 （MacRumors)

系統｜將採用watchOS 11

Apple Watch Ultra 3將採用最新版本的Apple Watch作業系統——watchOS 11。 Apple在6月的WWDC中展現了該軟體，用家可以期待一系列更新和改進，例如額外的智慧型堆疊小部件、檢視關鍵健康指標的Vitals應用程式、翻譯程式、名為Tap to Cash的新Apple Pay功能、體能訓練負荷等，讓大家拭目以待。