中國對沙特阿拉伯足球線上看直播連結｜國足（中國男子足球代表隊）周二晚（10日），將在中國大連主場迎戰亞洲勁旅沙特阿拉伯，進行世界盃亞洲區外圍賽第3圈第2場賽事。由於上星期國足慘吞日本隊7蛋，新華社亦曾於周日（8日）發布文章指「輸球可以接受，但『擺爛』不能接受」，令今場比賽特別被受注目！然而中央電視台因為版權費用問題，繼中日大戰後仍不實時直播沙特戰，香港球迷如想支持球隊，可以點擊本文連結，合法線上看！



新華社叮囑國足：不能接受『擺爛』比賽態度

中國男子足球代表隊（下文簡稱：國足）9月5日在第3圈分組首回合作客以0:7不敵日本隊，創下史上第2大敗仗，新華社於周日（8日）以「記者手記」發文，強調不是不能接受輸波，但不接受國足的比賽態度，指球隊不斷發生低級失誤，冇隊型冇戰術，甚至連拚搶、與對手身體對抗的決心亦沒有；希望選手要感謝球迷對國足的支持及不離不棄，要踢出應有的水平和面貌，斷不能因實力差距，落後之後『擺爛』，應該以端正心態與強隊交手、虛心學習，最後更叮囑國足隊：「即使技不如人，也不甘屈於人」

相信很多香港人都想支持國足，到時可以準備在星期二晚8點，上RTHK網頁，就有實時直播！

香港電台32台2024年9月10日晚20：00實時直播連結