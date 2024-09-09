世界盃亞洲區外圍賽｜國足明戰沙特　兩軍主帥急需勝仗保飯碗

世界盃亞洲區外圍賽第三輪，國足上周在A組首戰，作客遭日本0：7大炒後，周二（10日）會回到主場迎戰沙特阿拉伯，力爭世界盃外圍賽晉級資格。

國足主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）被指帥位陷入危機，今仗再敗大機會被辭退，內媒報道他很大機會調整陣容，以更多歸化球員擔任正選。

另一方面，沙特阿拉伯上仗亦意外與印尼打成平手，教練文仙尼（Roberto Mancini）被國內媒體及球迷大肆批評，同樣急需一場勝利證明自己。



國足0：7不敵日本後，國內足球界哀鴻遍野，今戰面對沙特同樣不被看好，不過賽前集訓時，有內地記者拍到球員與助教已有說有笑，網民指他們「已走出大敗陰影」。早前伊雲高域為大敗向球迷道歉，指目前主要任務是讓球員恢復信心。

國足上仗大敗0：7，主帥伊雲奴域今仗承受巨大壓力。（新華社）

伊雲高域的4-4-2戰術備受批評，上場正選只有蔣光太一名歸化球員，陣容名單亦曾引來熱議。內媒《澎湃新聞》報道，國足今次集訓有12對12環節，前鋒阿蘭、費南多都出現在主力陣容，加上蔣光太，換言之有機會派出三名歸化球員，但陣型仍為4-4-2。

另外，內媒《北京青年報》報道，國足主力左閘劉洋因腳踝舊傷復發離隊，訓練時由老將李磊頂替。

國足主力左閘劉洋（左）今仗缺陣。（Getty Images）

國足過去曾19次與沙特阿拉伯交手，戰績為6勝5和8負，往績稍落下風，不過沙特近況亦不理想，除上輪意外與印尼1：1打成平手外，教練文仙尼同樣面臨帥位危機。

該名意大利教頭自亞洲盃的提早離場事件後，經常被沙特媒體批評，加上他上任後球隊成績乏善可陳，至今領軍18場比賽，獲8勝6和4負，勝率44.44%，近4場也只得1勝；上場賽和印尼，更是對手先入波，賽後續被國內媒體大量批評，阿拉伯媒體kooora指有不少球迷要求將文仙尼辭退。

名帥文仙尼同樣面臨被解僱危機。（路透社）

報道續指前沙特國腳Youssef Khamis炮轟文仙尼「十分傲慢」；alsaudia-web訪問現任國腳艾舒歷（Saleh Al-Shehri），他表示該名意大利教頭十分專業，但與球員之間關係疏離：「球員不敢與他討論任何問題，因為大家都害怕會洩露予傳媒知道，這種氣氛對球隊成功毫無幫助。」

kooora報道指，文仙尼在訓練、聚會及比賽中與球員關係都十分「官方」，他一直獨自乘坐交通工具，而不是與球員一起。

沙特多間媒體指，文仙尼與球員關係疏離。（路透社）

文仙尼日前將球隊最近失敗歸咎於沙特聯賽，他認為由於該聯賽大量簽入國外頂級球員，國家隊主力的出場時間變少，其體能、技術都受到影響，這成為該國足球發展的主要障礙：「在球員發展方面我們面臨困難，因為他們缺乏上陣機會。」

這場比賽將於周二晚上8時開始，央視在節目表沒顯示轉播賽程，內地媒體新浪表示這場比賽很大機會仍為愛奇藝獨家轉播，即國足球迷屆時仍要付費收看。