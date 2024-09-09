國足10日主場迎戰沙特　大連警方打「預防針」：嚴禁圍堵教練球員

9月5日舉行的2026世界盃亞洲區預選賽第三階段第一輪比賽上，中國隊作客以0-7大敗予日本隊，創下世盃外史上最大敗仗。在恥辱性的失利後，國足接下來將回到主場，於9月10日在大連迎戰沙特阿拉伯。

為防激動的球迷們在賽後造成混亂，大連警方於9月8日特發公告表示，嚴禁賽後圍堵教練球員、工作人員以及客隊球迷，嚴禁向場內投擲物品、燃放鞭炮、點火燃燒物品等行為。



2026世界盃亞洲預選賽第三階段（18強賽），中國國足將於9月10日20:00在大連梭魚灣足球場主場迎戰沙特阿拉伯。

目前，國足已一掃此前慘吞日本7蛋的陰霾，開始在大連全力備戰下場比賽。國足門將劉殿座在接受媒體採訪時表示：「與日本隊的比賽已經過去了好幾天了，然後大家通過這幾天的訓練和分析，都重新有了一個飽滿的狀態。」

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此前國足以7:0輸給日本後，引發球迷憤怒。因此大連警方提醒現場觀眾在觀賽時要自覺遵守法令、社會公德和公共秩序，展現城市文明形象。

公告還表示，嚴禁翻越看台、衝場等行為；嚴禁呼喊和展示具有挑釁性、侮辱性內容的口號和標語。比賽結束後，請有序離場，不得滯留。嚴禁圍堵教練、球員、工作人員及客隊球迷，嚴禁向場內投擲物品、燃放鞭炮、點火燃燒物品等行為，同時呼籲觀眾尊重他國風俗。

日本主場大勝中國隊7球。（Getty Images）