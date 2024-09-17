Apple Watch 10上手玩，輕巧錶身＋睡眠呼吸、水深水溫感測大升級｜Apple Watch series 10終於正式推出，新錶外表看起上來好像與以往差不多，但細心看Apple Watch 10有不少地方都升級進步。但值不值得大家入手？先看看我們上手試玩報告。



首先新Apple Watch series 10錶身內部重新設計，不單令錶身由上代的10.7mm減至9.7mm，不要小看這1mm的差距，戴上手的確有點更輕巧的感覺。而且OLED屏幕亮度提升至2000nits，就算斜看都可清楚看到屏幕內容。另外，鋁金屬版新加入亮黑色錶身，秈起來非常酷、有型，就算怕將來可能刮花後更顯眼，但都值得入手。另外，鈦金屬錶殼再次回歸，由以前的磨砂殼改為拋光版，看起來都十分矜貴。

Apple Watch series 10上手玩

就算更斜的角度下，仍可以看清屏幕畫面。

此外，Apple Watch Series 10首次支援可利用內置喇叭播放音訊。可以在無法使用AirPods／耳機的情況下，透過手錶直接播放音樂、或有聲讀物等內容。

另外，最吸引的新功能當然要數，睡眠呼吸狀況通知功能，可協助用家及時發現並改善睡眠呼吸問題。透過手錶加速度感測器，Apple Watch能夠監測睡眠期間的呼吸模式是否有異常中斷情況。系統會每隔30天分析睡眠數據，如果超過一半的晚上都有中度到重度的呼吸中斷狀況，Apple Watch就會發出通知，提醒可能患有睡眠呼吸窒息症。亦可以了隨時也可以查看每晚的呼吸中斷紀錄，了解睡眠品質的狀況。

新加睡眠呼吸偵測模式，可以有效偵測出用家睡眠時潛在的睡眠窒息症。

為了方便用家長時間使用新錶，特別強化了充電充度，只需要短短30分鐘的充電，手錶就能獲得高達80%的電量。而15分鐘的充電更可以提供8小時的一般使用時間，以及8分鐘就能獲得8小時的睡眠追蹤使用。充電速度大大提升，不再需要擔心睡眠中途手錶沒電的問題。

30分鐘可充達80%電量

Apple Watch Series 10在水中表現更加出色，手錶具備6米深度測量能力，搭配全新的「深度」應用程式，能夠精準顯示您在水中的深度、水溫以及潛water時間等資訊。同時，Apple Watch Series 10還整合了「Oceanic+」應用程式，提供完整的浮潛體驗。可以查看當地熱門浮潛點的狀況，記錄和分享浮潛過程，甚至利用「OceanID」功能識別水中的生物。

金色、亮黑色以及銀色錶身

還有耐用的鈦金屬版本

基本上，全新Apple Watch 10無論內外都有不少升級，如果是使用AW8或以前型號的用家，絕對值得考慮升級。不過如果是AW9／AW Ultra 2的用家，因為重點新功能（睡眠呼吸窒息偵測）可透過升級後使用，所以仍不需要急於升級換錶。

同時推出Apple Watch Ultra 2全新黑色版本，更加有型。

同時Apple Watch Ultra 2同步推出黑色錶殼版本，以及全新的鈦金屬米蘭網織錶帶，都值得考慮。