iPhone 16 Pro Max先達炒價直擊｜傍晚回暖仍有+$1500｜持續更新

iPhone 16 Pro Max先達炒價持續更新｜Apple iPhone 16 系列今日正式開售，在關心新機功能之外，不少人都將 iPhone 當成「投機產品」去看待，我們《香港01》科技玩物記者亦會由 iPhone 16 系列開售開始緊貼市況，讓大家可以隨時更新 iPhone 16系列的回收價。



iPhone 16 及 16 Pro系列開賣，每年不少果農都會十分關心先達炒價，今年雖然開始時不少人不睇好今年的炒價，不過就在9月20日早上一開賣時，炒價比不少人想像中還要好。早上10時左右，大部份先達店鋪已經開門，而且回收炒價 iPhone 16 Pro Max普遍都有千幾二千元的水位，雖然未到去年的三千多元水位，但都已經比想像中好得多。最好價的仍然是iPhone 16 Pro Max 256GB 金色，每部水位仍有高達$2300-$2500左右。

（更新至9月20日下午5：00）接下來到下午3時至4時左右，不少店的價錢下趺得非常厲害，最差時只有256大金仍有過千的水位，其他如512大金都只有百元水位。直至下午5時左右，價格有點回暖，512大沙金上返12400左右，或許可以在放工時段稍為回穩。

iPhone 16 Pro Max先達炒價直擊｜9月20日下午1700更新

iPhone 16 Pro Max先達炒價直擊｜9月20日下午1230更新

9月20日下午1230更新

不過iPhone 16 Pro系列就只有金色128仍有+$1的水位，而其他Pro就不收或負數收。而iPhone 16更加乏人問津。

（9月20日 早上11時更新）