iPhone 16 Pro Max先達炒價直擊｜翌日回升$2400｜持續更新

iPhone 16 Pro Max先達炒價持續更新｜Apple iPhone 16 系列今日正式開售，在關心新機功能之外，不少人都將 iPhone 當成「投機產品」去看待，我們《香港01》科技玩物記者亦會由 iPhone 16 系列開售開始緊貼市況，讓大家可以隨時更新 iPhone 16系列的回收價。



iPhone 16 及 16 Pro系列開賣，每年不少果農都會十分關心先達炒價，今年雖然開始時不少人不睇好今年的炒價，不過就在9月20日早上一開賣時，炒價比不少人想像中還要好。早上10時左右，大部份先達店鋪已經開門，而且回收炒價 iPhone 16 Pro Max普遍都有千幾二千元的水位，雖然未到去年的三千多元水位，但都已經比想像中好得多。最好價的仍然是iPhone 16 Pro Max 256GB 金色，每部水位仍有高達$2300-$2500左右。

（更新至9月21日中午1：00）今日第二日似乎貨量稍為減少之下，回收價開始稍為回升。256大沙仍然是最受歡迎，仍有近2400左右的水位，而其他款式都有一定的回升。

iPhone 16 Pro Max先達炒價直擊｜9月20日下午1700更新