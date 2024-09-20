LE SSERAFIM聯乘 Sony WH-1000XM5/WF-1000XM5 推出 Smoky Pink 版藍牙耳機｜索尼宣布與韓國女團 LE SSERAFIM 聯乘推出 Smoky Pink 頭戴式 WH-1000XM5 、入耳式真無線 WF-1000XM5 別注色版本！Sakura、金采源、允眞、中村一葉、洪恩採一齊戴粉紅色耳機、可遇不可求呀！



Sony 1000X 耳機最新的「XM5」系列推出多時仍大熱賣，尤其是頭戴式 WH-1000XM5 敢於改變外觀，更適合時尚襯搭，不少人都喜歡它耳罩簡潔、耳機臂夠幼，耳機更可以前後任扭，襯Y2K風格非常簡單，搞到市面人人有對。如今Sony與人氣韓國流行女子組合 LE SSERAFIM 聯乘，五位成員一齊戴上 Smoky Pink 版WH-1000XM5 拍宣傳照，隻粉色淡淡地、霧面啞光質感Cute中帶型，屬韓系風格的時尚必備品！（Smoky Pink 版WH-1000XM5／香港售價$3,190／2024年9月20日起公開發售)

LE SSERAFIM 五位成員一齊戴上 Smoky Pink 版WH-1000XM5 拍宣傳照

LE SSERAFIM聯乘 Sony WH-1000XM5 耳機Smoky Pink版

早前消委會發表45款不同設計的無線藍牙耳機，Sony的XM5系列分別於Ture Wireless 真無線式以及頭戴式部份取得最高評分，即睇介紹！消委會評測藍牙耳機45款｜Sony XM5稱冠、CP值敗於$799真無線耳機

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除了頭戴式 Sony WH-1000XM5 ，Sony同步亦發表了Smoky Pink版WF-1000XM5 全無線降噪耳機。細細粒耳機使用了同系淡粉紅色，不過就改用令身物料，LE SSERAFIM 表示：「我們與粉絲之間的聯繫最為重要，我們迫不及待讓他們透過Sony出色的1000X Smoky Pink 無線降噪耳機來體驗我們的音樂。」

（Smoky Pink 版WF-1000XM5／香港售價$2,490／2024年9月20日起公開發售)

（Smoky Pink 版WF-1000XM5／香港售價$2,490／2024年9月20日起公開發售)