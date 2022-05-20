Sony WH-1000XM5 主動式降噪耳筒快將發售，HK01率先取得實機，連同Apple AirPods Max、以及上代Sony WH-1000XM4，去了東鐵線試機，看看在隔音、音色、操作、配戴感等4方面，那一隻比較出色。



第5代皇牌降噪耳機｜率先帶出街玩

外形及耳機單元規格均耳目一新的Sony 第5代降噪藍牙無線耳機：Sony WH-1000XM5 6月上旬才正式發售，但HK01記者已率先取得實機進行街頭實試，呢期東鐵最hit，馬上就去車站試聽歌、試隔音。

HK01率先取得Sony WH-1000XM5實機進行街頭實試 ( 鍾世傑 攝 Model：小霧＠Bite ...甘い一口)

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東鐵試機真的很興奮 ( 鍾世傑 攝 Model：小霧＠Bite ...甘い一口)

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在熱鬧的街頭感受寧靜

先講講外觀，新一代Sony WH-1000XM5的耳罩從外表看感覺比XM4更大更深，但其實只是錯覺，整部機並沒有變大或變重，反而頭帶變得更幼，Model小霧覺得戴上去不覺得累，不過因為未玩過ANC耳機，未試過在街頭「好似聾咗」一樣的新鮮感覺，不過跟攝影溝通時就不太容易，因為開了ANC真的聽不到旁人說話。

Model未試過戴ANC耳機好像聾了一樣的感覺，開了ANC 溝通不太容易。 ( 鍾世傑 攝 Model：小霧)

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Sony WH-1000XM5 vs AirPods Max vs XM4

4方位品評：降噪／音色／配戴舒服度／通話

+ 5

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女仔會唔會想買XM5?

+ 1

Model小霧覺得XM5戴上頭不會太巨型，也戴得舒服，但就表示：「女仔唔鍾意拎咁大個袋出街，佢個機盒太大個喇。」小霧話如果真係想用XM5，應該唔會帶盒，會直接掛在頸上出街。

( 鍾世傑 攝 Model：小霧)

想知更多Sony WH-1000XM5 聽歌試機感想，可以睇睇另一篇開箱文：Sony WH-1000XM5 實試｜降噪藍牙耳筒外形一新｜音質高不像聽無線

LDAC駁Android手機，細節、高音、層次的音樂表現均超越藍牙無線級數。（鍾世傑 攝）

Sony WH-1000 XM5 vs AirPods Max 後感

先跟AirPods Max的比較，兩款機駁iPhone的話，記者認為Sony比較好聽一點。降噪方面平分秋色不相上下，Sony勝在headphone app能作很多細節設定，而Apple就勝在跟iPhone生態完美合體。但若果轉到Android平台，就明顯Sony比較出色，如果你是一位「二刀流」雙平台機主，Sony WH-1000XM5 是最好選擇。

再說說XM5比XM4的進步，降噪方面改良了很多；改款後配戴感更好，由外觀以至音色，都變得更有時尚感，而且好雜食，無論是甚麼級數的file、錄音水準高與低也好，XM5都能靠數碼處理，令音色達到一定高水平，你絕對會覺得動聽。更要一提，XM5就算不配LDAC制式駁Android，單靠SBC制式駁iPhone表現也絕不失禮，明顯是靠軟件後期處理，補元Apple主機藍牙格式落後的不足，Sony在這方面相當有辦法。

Sony WH-1000XM5 售價及發售日：

1.Sony WH-1000XM5 售價為$3,190港元



2.Sony WH-1000XM5 顏色選擇：有黑／白兩色



3.Sony WH-1000XM5 香港發售日為6月上旬



4.即日至6月5日於Sony Store及網店訂購Sony WH-1000XM5 ，加送3個月保養



5. Sony WH-1000XM5 電量：以PD級的USB-U電源充3分鐘，即可以聽3小時，而整體電量可以開ANC連聽30小時。



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