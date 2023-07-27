Sony WF-1000XM5評測｜香港售價及發售日已定，HK01更率先取得實機，即時落街頭、上港鐵車廂試試其降噪、音色、通話，比起上代XM4有何提升。



Sony WF-1000XM5 更細、更輕、更好聽

Sony WF-1000XM5的設計概念是將XM4做得更輕巧、更細對，耳機表面多餘的收音咪細節全部飛走，變成結合啞面、令面組合的流線型機身；其體積比XM4縮細了差不多25%，而且XM5也比XM4 輕了20%，單邊耳機重量僅5.8g，而且新增了XS碼的隔音耳棉，令到耳窩小的人、還有女孩子都戴得更舒適，但性能卻不跌反升！

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Sony WF-1000XM5體積比XM4縮細了差不多25%（鍾世傑 攝）

Sony WF-1000XM5比XM4輕了20%（鍾世傑 攝）

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降噪升級｜去雜迫飛人聲有進步

記者同時帶兩代Sony WF-1000XM5／XM4 到街頭及港鐵車廂做對比 A/B test：在巴士站、行人過路處，去除低頻雜聲的能力有提升，機面收音咪做得更流線型，當巴士從記者旁邊駛過時，那些風壓帶出來的雜聲都隔得更清。而且改用藍牙5.3後，連結也穩定，在紅綠燈位都不會斷聲。之後再上地鐵，人聲隔除方面比XM4好太多了，而且車輛與路軌間的磨擦聲過濾亦有進步。

記者同時帶兩代Sony WF-1000XM5／XM4 到街頭及港鐵車廂做對比 A/B test（鍾世傑 攝）

Sony WF-1000XM5 改用藍牙5.3後，連結也穩定，在紅綠燈位都不會斷聲。（鍾世傑 攝）

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「彈性音效控制」可偵測用家的狀況，並自行改變降噪level，比如在安坐時會開盡隔音，步行時會令你聽多一點環境聲，以保用家安全。不過記者發現「彈性音效控制」在轉mode過程中，音樂會忽然細聲1、2秒，感覺好不自然，但今次試用的仍不算是final proudct，記者今次提早測試，亦有助Sony提早發現問題並修正，相信不用太擔心。

「彈性音效控制」可偵測用家的狀況，比如是在安坐，還是在步行，並自行改變降噪level。（鍾世傑 攝）

通話飛背景聲大勝XM4

Sony在記招中解釋，收到用家反映，XM4在通話方面的水準是可以再進一步改善的，索尼亦從善如流，除了繼續加強利用骨傳導去收錄XM5用家的講話聲音，將收音咪加至每邊3支，更重要是新晶片內建了Sony這幾年收集得來的5億把人聲大數據，所以會識得辨認用家的聲音，並將其他多餘的人聲、車聲飛走，所以其通話水準真的比上代好很多。

Sony WF-1000XM5 通話水準真的比上代好很多。（鍾世傑 攝）

點解Sony WF-1000XM5細隻了反而更勁？

Sony WF-1000XM5 之所以能夠達到機身更細、功能更勁，全因是改用新一代 QN2e 降噪晶片以及 V2 處理器，能力強耗電低，內置電池少了仍保險刑8小時續航力，而耳機就變得更輕更細。另外，XM5用來收集雜聲的收音咪由1邊耳2支加到3支，因此其ANC降噪能力，比上代提升近20％。

Sony WF-1000XM5 改用新一代 QN2e 降噪晶片以及 V2 處理器

單元換物料｜真係好聽咗

如果你有聽開並喜歡XM4的聲低，那XM5不會令你失望，它一貫Sony低音強勁的風格，但多得全新雙層物料單元，它的低音勁之餘，背景音樂、人聲做得更清晰更立體、層次分明，因為有DSEE Extreme數碼音質提升技術，雖然駁手機聽串流，檔案質素不會太好，但都可以靠軟件補足，比如以YouTube Music聽YOASOBI《IDOL》，前奏位幾田BB的高音女聲中夾雜了低音的樂器聲，起起伏伏彈性好、非常動聽，這方面真是Sony的強項。

Sony WF-1000XM5 駁Sony手機，以YouTube Music聽YOASOBI《IDOL》（鍾世傑 攝）

Sony WF-1000XM5 售價及發售日期

售價及發售日期方面，Sony WF-1000XM5共有黑、銀兩色選擇，香港定價$2,490港元。7月27日至8月6日接收預訂，並於8月9日出貨。



Sony WF-1000XM5共有黑、銀兩色選擇，香港定價$2,490港元。

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