牙買加雷鬼歌神 Bob Marley 後人創辦的音響品牌 House of Marley 推出三款全新藍牙喇叭，記者自己最like細到可以收入褲袋的「JAMMIN」，機仔細細大大聲，仲可以hand-freed通話，$299超抵玩！另外兩款 Rise Up Solar 及 Roots Solar 則玩環保太陽能充電，不過唔好笑人係「太陽能電筒」呀，佢有內置充電，有光冇光都有音樂為你打氣。



音響品牌 House of Marley 推出三款全新藍牙喇叭（鍾世傑 攝）

JAMMIN ｜5W迷你小巨肺

JAMMIN 為成年男性一手可掌握的小尺寸迷你藍牙喇叭，209g防潑水設計輕盈身軀以環保物料製作，可以輕鬆放入衫袋、褲袋、背囊同你遊山玩水。不過別因JAMMIN 的骰外型而小看它，其實它擁有5W輸出力，機背更有被動式的低音共鳴器，聽bass重的音樂時，拿在手上甚至會feel到震動。

JAMMIN 機背有被動式的低音共鳴器，拿在手上甚至會feel到震動。（鍾世傑 攝）

JAMMIN 有3.5mm line-in可以有線輸入音源，不使用藍牙都可聽歌；更內置雙向免提通話功能，收音角度廣闊精準，配合大音量輸出，帶返公司開Zoom會都好實用。記者試過戶外outdoor使用，在2米直徑內音量都好足夠，值得一提它的低音絕不過火，人聲非常清晰。咁多功能只係賣$299，真係跌咗都唔會傷入肉。

JAMMIN 主要規格：輸出功率： 5W｜播放時間： 6 小時｜輸入方式：藍牙5.3／line－in｜充電方式：USB-C｜尺寸： 85 x 65 x 35 mm｜重量：209g｜建議零售價： $299

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Rise Up Solar 創新太陽能充電喇叭

另一款尺寸大一點的藍牙喇叭 Rise Up Solar ，基本可使用USB-C充電使用長達14小時，機頂更設有太陽能充電板，在太陽光或其他人造光源下即會自動充電，最多可追加35%額外電力，在戶外又沒有帶尿袋，也不必擔心沒有音樂了。

藍牙喇叭 Rise Up Solar ，基本可使用USB-C充電使用長達14小時。（鍾世傑 攝）

機頂更設有太陽能充電板，最多可追加35%額外電力。（鍾世傑 攝）

這部機的IP67防水防塵機身，使用了REGRIND 再生塑料製成，所以在單色機身上會見到一些不規則的花紋，再加上天然竹材以及網面，設計方正優雅，機面中間那一長長的竹條，在暗位使用時會發現有LED光暈包裹，相當有氣氛。而最有趣時其機背有一個開瓶器，等你去camp時可以大聲播「露營必須酒」，暢遊又暢飲。

機背有一個開瓶器，等你去camp時可以大聲播「露營必須酒」。（鍾世傑 攝）

上面提到JAMMIN 有5W輸出，Rise Up Solar 則加倍至10W，而且是真正的雙全頻單元立體聲音效（很多喇叭仔只是一支喇叭模擬立體聲），背部有大型低音輻射單元，提供強大低音表現。不過記者實試覺得 Rise Up Solar 的低音不算很over，反而人聲幾細膩，試用來睇片，細音量一樣可聽清對白。以下兩款喇叭亦支援TWS立體聲配對，可以用Party Mode多機連接，一齊播放同一個音源，開party最合用。

Rise Up Solar 則加倍至10W，而且是真正的雙全頻單元立體聲音效。（鍾世傑 攝）

Roots Solar｜竹面設計有美感

Rise Up Solar 還有個孖生兄弟Roots Solar，機身選用大型竹製飾板，散發著自然純粹的獨特風韻，記者更覺得它很適合放在家居使青，感覺可以跟傢俱融為一體。

Rise Up Solar 還有個孖生兄弟Roots Solar，機身選用大型竹製飾板。

Rise Up Solar / Roots Solar 主要規格｜輸出功率： 10 W｜播放時間： 14 小時（配合太陽能充電、可追加35％續航力）｜輸入方式：藍牙5.3／line－in｜充電方式：USB-C／ 太陽能充電｜尺寸： 165 x 95 x 55 mm｜重量：690 g｜零售價：Rise Up Solar $699／Roots Solar $749

總評：House of marley 品牌的喇叭好處是高中低音比較平均，不會過度渲染低音，感覺很吵聲。比如記者試用 JAMMIN 去行山，跟身半日開到兩個人剛剛好聽到的細音量，很耐聽很自在。而且定價比唔少做起了的大品牌便宜，可以給它一個機會試試。

