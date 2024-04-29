藍牙喇叭推薦｜Marshell Emberton II 冷鋼黑、Sony ULT FIELD7、Beosound A1別色｜天氣熱得太快，又不時下雨5月如果想去游水、遠足，要有靚音樂跟身，就要買一個音質出色、機身輕巧又靚仔的藍牙無線喇叭，以下為你推薦市面3款新作：



滾：Marshall Emberton II 冷鋼黑色

香港人買藍牙無線喇叭，設計簡約、用色有型的Marshall喇叭可算是當中的TOP 3 之選，當中 Marshall Emberton 以手掌size就提供強勁低音，不過1代曾飽受淘寶翻版打擾，廠方推出Marshall Emberton II後已見改善，2024年4月再加推全新「冷鋼黑色」版本，結合Marshall本身就一貫使用的重金屬網面+Logo設計；硬件方面提供30小時播放時間。又可以用Stack Mode功能與其他Emberton II喇叭同步合播，愈多fd子用、聲音愈強。（HK$ 1,499／連卡佛、HBX.com、LOG-ON、誠品 及 授權零售點有售）

Marshall Emberton II 評測3大新功能

Marshall Emberton II 冷鋼黑色（HK$ 1,499）

爆：Sony ULT Field 1｜一鍵開動重低音「升壓渦」

日本索尼專利的 MEGA BASS 強勁低音技術，是其耳機／walkman 產品一大賣點。2024年索尼以全新label「ULT」（ultimate power sound 系列），當中全新設計的三防藍牙喇叭 Sony ULT Field 1；其機身上有一體「ULT」字樣實體按鈕，似足《狂野時速》入的戰車開Nitrous氮氧加速，點一下會開動震到入心，再點一下就轉換ULT2級別ultimate bass，非常有重量感的極級低音，轟到心臟炸裂。前臂長度左右大小的藍牙喇叭，有4色選，好適合隨身帶去海邊或遠足個人聽歌。（未定價／預定7月發售）

ULT FIELD 1就好適合隨身帶，去海邊或遠足時個人聽歌。（鍾世傑 攝）

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帥：Beosound A1 ADER ERROR 限量聯乘版

丹麥奢華音響品牌 Bang & Olufsen 與時裝品牌 ADER ERROR 合作推出 Beosound A1 ADER ERROR 限量聯乘版，Beosound A1 是一個冬甩大小的輕便藍牙喇叭，但當中收納了高質3.5 吋釹磁系統驅動中低音單元、0.75 吋高音單元，以及兩個 30W D類擴音器，配以先進的DSP濾波器技術，還有丹麥專業調音師的人手tune聲，18小時續航，IP67級別防水防塵，內建三組麥克風，handfree通話清晰度高。機身上有 ADER 獨特的「Z」形藍色標誌，更配搭ADER特別設計的機袋及支架。（$4,200／不包括手提袋）

圖右下之Beosound A1 ADER ERROR bag 獨立發售，不包括在喇叭套裝內。

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