OXS Thunder PRO+ 7.1.2聲道打機Soundbar 電競椅喇叭媲美4DX體感｜如果你想在房間中打電腦game、追番睇劇都可享受360度全景好聲效，這支OXS Thunder PRO+機仔細細，內置7.1.2聲道喇叭，獨家電競椅後置衛星喇叭設計，做到真正Dolby Atmos 及 360 spatial sound。



眾籌界熱門大作．台灣銷量火紅

OXS 名字背後隱藏 Outstanding X space Sound／傑出的全景空間音場的理念，產品線顧及上中下路，除推出性價比極高的抵買產品，OXS Thunder Pro+ 這款構想獨特的產品。它以極細的機身尺寸，做到非常出色的7.1.2聲道效果，外觀及RGB閃燈電競味十足，年初在網上眾籌成功，短時間達標被認購了600多支，在台灣有不少知名YouTuber如「霍萱 🦋 Iris Huo」、「米餅Mibin」、「依梨Lebaby」、「I'm 阿湯」和「我是賴瑞 /iamLarrie」都成為BACKERS，拍片推薦打機神物。

OXS Thunder PRO+ 7.1.2聲道打機Soundbar 電競椅喇叭媲美4DX體感

「霍萱 🦋 Iris Huo」

60cm一體成型前置喇叭｜內藏10組單元

在客廳睇Netflix、打PS5，不少人都已經識花多點錢買支環迴立體聲Soundbar，收聽360度環繞聲效果。不過這類長型喇叭通常尺寸比較長，只適合放在60幾呎大電視前面，OXS Thunder Pro+ 長度僅60.8cm，機身內竟然有10個微調驅動單元，並取得 Dolby Atmos® 7.1.2 遊戲音響認證，提供身臨遊戲世界的3D 音訊空間體驗，從多達 9 個不同方向準確定位敵人。加上有3個遊戲模式，針對FPS射擊、MOBA類型、RAC駕駛模擬器3種game去強化音效，是機迷大殺四方的好助手。

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OXS Thunder Pro+ 長度僅60.8cm，機身內竟然有10個微調驅動單元。

反應式 RGB 燈打機有feel

電競機不可少的當然是…閃…燈！OXS Thunder Pro+ 一身金屬銀，配上黑金屬網面（網網入面更藏有一個迷你顯示屏），在前方、上方及左右兩瑞有樣子十分似超級雷神升壓渦的反應式遊戲 RGB 燈，會跟隨遊戲變化而改變色調和閃爍率，令你戰意十足。

OXS Thunder PRO+的反應式遊戲 RGB 燈，會跟隨遊戲變化而改變色調和閃爍率。

獨創衛星頸枕喇叭

所謂7.1.2 環迴音效代表前置喇叭會打向7個方向再另加低音，因為低音物理上是沒有方向性的，所以就以.1表示。而7.1.2中的「.2」則來自OXS首創的衛星獨立頸枕喇叭，將它縛在電競椅頸枕位，就可以在玩家後腦位置追加多2個額外聲道，不單帶來真正貼身的強勁音效，更有點像體感震盪追到椅背，好像置身4DX影院。

OXS首創的衛星獨立頸枕喇叭，將它縛在電競椅頸枕位，就可以在玩家後腦位置追加多2個額外聲道。

揚聲器配置：杜比全景聲®️ 7.1.2

揚聲器驅動器：2 個0.75'' 高音揚聲器／2個2.5'' 全頻驅動器／4 個1.5'' 全頻驅動器／2個 1.75'' 全頻驅動器（頸部揚聲器）

EQ 模式：FPS、RAC、MOBA、標準

尺寸：608 x 122 x 78 毫米（23.9 吋 x 4.8 吋 x 3 吋）

頸部揚聲器尺寸：294 x 171 x 112 公釐（11.6 吋 x 6.7 吋 x 4.4 吋）

包裝總重量：7.06 KG

輸出：輸出功率90瓦／峰值輸出功率180瓦

頻率：75Hz - 20kHz

聲級：96分貝（失真<1%）

連接性：藍牙5.0

輔助輸入：HDMI 輸入、HDMI eARC

用於頸部揚聲器的 USB-C、USB-A

3.5 mm麥克風輸入、3.5 mm立體聲插孔

功能性：數位訊號處理器、多設備相容、頻道音量調節

包裝內容：主條形音箱、切換控制、2組可拆卸腳、適配器、遙控器（含 2 顆 AAA 電池）、HDMI 電纜、USB-A 轉 C 電纜、⁠選用衛星頸部揚聲器

＄4,980（Soundwave Audio／2771 8209）

全15款消委會Soundbar評測報告圖片（點圖睇詳情）