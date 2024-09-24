電費高達9千元！Threads民揭這電器全日長開惹禍｜數家居食電四害｜有網民近日在網上發布一張$9000元的天價電費單，起初還擔心是否被人勾線偷電，向其他人發問後才找出原因，原來是因為24小時長開一款電器，即睇詳情及4大家居隱藏食電怪！



網民收$9000天價電費單

有網民近日在社交平台Threads上貼上一張$9134的電費單，並問道：「係咪比人偷電，點解咁貴」。引起其他網民熱烈討論。

網民收$9000天價電費單(sunny.fithealth)

有人指「長開24(小時)冷氣都冇咁貴」，亦有不少人指電器太舊都會很「食電」。亦有人指可能關電熱水爐事，有網民詳細分析「令屋企電費最貴電器得2樣，一係制冷一係制熱，即係冷氣機／電熱水爐/電磁爐／雪櫃／暖爐，呢幾種長開又唔熄，咁下個月交一萬都有可能，換哂一級能源標籤，冷氣換變頻，制冷制熱有需要先開 用完盡快熄，電費應該可以少一半」。最後樓主感謝各位網友解答，終於發現電費高昂的原因，就是因為24小時長開電熱水爐，更指自己已經交了2年如此高昂的電費。

有網民詳細分析原因 (threads:mr.polarbear_hk)

亦有不少人指電器太舊都會很「食電」(knight.angus)

有人指「長開24(小時)冷氣都冇咁貴」(jack.lai.wai.kin)

最後樓主感謝各位網友解答，終於發現電費高昂的原因，就是因為24小時長開電熱水爐，更指自己已經交了2年如此高昂的電費。(sunny.fithealth)

4大家居隱藏食電怪

其實不少人家中都有隱形「食電獸電器」，不常用但又非常耗電！其中一款最高一年可以產生$16,000電費！即睇4大家居隱藏食電怪！

隱藏食電怪1.電熱水壺

一天的耗電量可能比雪櫃更多，5公升電熱水壺，1日約消耗1度電，如此一來每月就吃了40蚊電費，一年足足要花480元。其實夏天喝熱水的頻率較低，可考慮多買一個真空壺，熱水煲好後就關機，將熱水移過去備用。嫌麻煩也可換一個有真空隔熱的電熱水壺，這類機在煲滾水後會自動關電及密封，以防熱力流失，比舊型更慳電。

電熱水壺耗電量大，可多買一個真空壺，熱水煲好後就關機，將熱水移過去備用。

隱藏食電怪2.電熱水爐

電熱水爐翻熱1次約需10度電，當水溫下降時它又會自動翻熱。如果由它長開不熄爐，師傅表示理論上會翻煲3次＝30度電，用最粗略的方法計就等如30日＝900度電，1357元電費！一年你就要用16284元去養這頭食電獸。今次樓主就正正是因電熱水爐而收到高昂電費。

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如果長期開著電熱水爐、一年就要用16284元。(《大叔的愛》劇照)

隱藏食電怪3.雪櫃

舊雪櫃都沒有自動調節，屬於定頻款式，只要插電掣就開始燒電，以250公升容量的雪櫃計，舊型1年要花500元左右電費，而一級能源標籤的新型雪櫃一年僅需200元左右。另要留意，雪櫃不要放在高溫或會被日照的位置，那會令雪櫃花更多電量去降溫。

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一級能源標籤的新型雪櫃一年僅花200元左右電費。

隱藏食電怪4.機頂盒

跟電訊商寬頻簽合約時，都會加送一些免費電視台服務，並在你家中鋪設了機頂盒，看的機會少，但卻忘了拔走火牛，任由它在燒電。原來一個機頂盒開24小時，有機會使用10幾度電；而且長期埋在電視機後，又熱又多塵，火牛也有過熱危險，唔睇應該馬上關電。

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還有各式非法收看節目的機頂盒，既燒電又犯法。