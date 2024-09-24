Marshall MAJOR V 耳機奶油白／咖啡新色｜消委會評測45對藍牙耳機｜Marshall 藍牙耳機外型夠retro粗獷，相當多人買來聽歌+襯衫，近排推出了新的奶油白色／咖啡色，記者試玩後發現跟新出的 iPhone 16 Pro 沙漠金色襯到絕。同期睇埋消委會45對真無線／入耳式ANC降噪藍牙耳機評測報告。



Milk or Coffee ？Marshall MAJOR V 耳機 加推奶油白／咖啡色

Marshall MAJOR V 耳機兩款新色中，奶油白色在喇叭系列都已經出過，雖然搶眼但新鮮感反而不及真正全新的咖啡色，Marshall 耳機／喇叭標誌性的裂紋荔枝皮，換上啡色後感覺更狂野，比原色純黑多了一種暖感，堅固耐用，不易磨損，而且出奇地跟iPhone 16 Pro 沙漠金色襯色。

Marshall MAJOR V 藍牙耳機 咖啡新色（鍾世傑 攝）

Marshall MAJOR V 藍牙耳機 咖啡新色（鍾世傑 攝）

Marshall耳罩耳機都會有一粒金色的5方向（上下左右推／按壓）操作鍵，單指即能no look控制，非常好用。今次轉了咖啡新色後，金色按鈕更加搶眼。仿皮料方面，啡色荔枝皮在打燈影相時對比度比黑色更高。耳機頭帶內層使用了較為淺啡的皮料，層次感十足。

最喜歡機身有粒自定義M按鍵：可以開app自己set用途，比如call SIRI、開Spotity 等。

最喜歡機身有粒自定義M按鍵

Marshall MAJOR V 白色女仔機

另一款新色是奶油白，帶有少少黃色、偏暖色系。近排女仔又興返染深色／黑髮，Marshall 戴黑色耳機即刻隱型，改用Marshall MAJOR V 白色就襯到絕。

Marshall MAJOR V 藍牙耳機 奶油白新色（鍾世傑 攝）

再來講解Marshall MAJOR V 機身性能，Marshall MAJOR 加大至接近100小時續航能力，可以用幾日都不怕無電。支援快充差20分鐘左右已經可以玩幾個鐘，最正係耳機面支援無線充電：平放於充電板上即能輕鬆充電。遲下升fireware仲可以用藍牙低功耗音頻 LE Audio，更提升音質、改善音頻同步。

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Marshall MAJOR V耳機奶油白／咖啡新色各售＄1299 (StreetValue/2577 2599)

Marshall MAJOR V耳機奶油白／咖啡新色各售＄1299

消委會評測藍牙耳機45款

Sony XM5稱冠、CP值敗於$799真無線耳機

消委會藍牙耳機評測2024年版｜Sony XM5 真無線、頭戴式均出色、soundcore Liberty 4 NC 性價比最高｜消委會發表45款不同設計的無線藍牙耳機，主要包括真無線及頭戴款式，包括Ture Wireless 真無線式以及頭戴式（以及數款運動型掛耳式）售價由$599至$5400都有，想知邊款性價比最出色？即睇介紹！

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消委會評測藍牙耳機45款｜Sony XM5稱冠、CP值敗於$799真無線耳機