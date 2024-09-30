Disney+ 共享帳號末日！追加非同住用戶要畀$28、仲要滿足4大條件｜Disney為了打擊共享帳號，終於推出「額外成員」新計劃，如果用戶加入一位成員，就要每月支付多$28，即睇4大使用條件。



Disney+打擊帳號共享

一直以來Diney+都有計劃打擊不合規矩的帳號共享。近日就正式推出「額外成員」收費措拖，每個帳號只能新增一位額外成員，並需要繳付每月＄28的額外成員費。包括香港在內，此計劃已在美國、歐洲和亞太地區等地區和國家實行。

Disney+打擊帳號共享 (Disney+)

4大帳號分享條件

「額外成員」計劃提供每月支付$28新增1位額外成員的選項，每個帳號只能有1位額外成員，除此之外亦有4個帳號分享條件。

1.額外成員須年滿 18 歲

2.必須與帳戶持有人居住在同一國家/地區

3.目前並無有效的 Disney+ 訂閱或已取消訂閱

4.每次只能在一部裝置上觀看，但可存取 Disney+ 帳戶持有人可觀看的相同內容和可使用功能

4大帳號分享條件 (資料圖片）

帳號持有人外遊處理方案

假如帳號持有人在外地工幹或旅遊時登入Disney+觀看影片，系統會發出確認一封電郵給持有人，其中包括一次性驗證碼，以選擇「我不在家」還是家庭資料有所更新。

帳戶持有人亦可隨時取消加購「額外成員」。更新後的收費將會在下一個計費期開始生效。