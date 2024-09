Nothing Ear(open)海外發佈　8小時播放力　輕量級掛耳設計更防水

用型格設計拼出不錯市場表現的 Nothing,較早前在耳機項目又有新品推出,其發表了採用掛耳開放式設計的 Nothing Ear (open),以 149 美元(約港幣 $1,160)售價,提供 IP54 防水框體、8 小時獨立播放並加強低頻表現。



偏運動耳機設計的 Nothing Ear (open),採用能穩固佩戴的掛耳開放式設計,單邊框體僅重 8.1g,並用上招牌 IP54 生活防水半透明外殼、紅點 Red is Right 左右耳辨識等 Nothing 耳機設計元素。

Nothing Ear (open)(nothing)

這次廠方亦為 Nothing Ear (open) 耳機,設計了便攜性同樣不錯的長橢圓形充電盒,務求佔用更少位置同時保持對耳機保護功能。電源表現方面,Nothing Ear (open) 單次充電可提供 8 小時音樂播放、配合充電盒具備達 30 小時總播放時長。

聲樂表現部份,支援 AAC 編碼及藍牙 5.3 LE 的 Nothing Ear (open),採用了 14.2mm 動圈單元,針對低頻表現作加強,亦可配合《Nothing X》App 作功能微調如自定 EQ 均衡器。本文刊登時 Nothing 香港已上架 Nothing Ear (open) 耳機,據透露將在下週五(10 月 4 日)正式在港發佈這款品牌掛耳開放式首作新品。

