近年連iPhone都統一使用USB-Type C制式插口充電／叉電，雖然是很方便，但究竟不同品牌的充電火牛，是否真的可以「見窿就插」混搭使用？Threads平台近日就有「跪友」指自己：尋日屋企差啲火燭🥲，用疑似iPhone舊款三腳USB火牛，配「不知名Type-C線」為Osmo pocket 3 叉電，誰知忽然發出「Bob！」一聲巨響，傳出燶味連插頭也爆開！



事主Corgi Micah コーギー．ミカ（＠corgi.micah）向網民報平安，指好在家中有漏電斷路機制，房間的保險掣馬上就斷電，火牛雖然爆開了也爆到燻黑，但好在沒有做成火災，人與家中狗狗「太后」也安全無事，她表示上Threads出po，是希望「惡補使用電器安全知識」，跟網友了解一下自己做錯了甚麼。

＠corgi.micah Threads 截圖

最初有網民認為「原廠賣嘅火牛最少都 USB PD 30W，連 5V 都有 3A 輸出，你用隻 n 年前冇 PD 嘅舊火牛，超負荷咪燒！」「超出負荷。條線又咁幼⋯⋯」但很快就有網民更正，舊牛充新機最多是充得慢／充唔起，並不會因此發生爆炸，反而認為問題出在這Apple火牛可能不是原裝，又或充電線本身質量不佳／太舊：「呢款 iPhone插頭最多假同老翻,太舊嘅牛同線我會換走」「呢款叉機都應該有六七年歷史，下次就唔好用」「唔關線事，雜牌火牛乜保護都冇, 過熱都唔識停, 好正常 (利申試過)」

討論來源：Threads

火牛爆炸可大可小．國內舊個案．男性舛家右眼險失明

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不過記者在另一個fb無線耳機討論區，就看到很多網民以新款大出力火牛去充藍牙耳機，竟將耳機「充死」了，最終要安排送廠維修。有網民指理論上數碼產品內都有防過充機制，不可能因為配大出力火牛而燒機，但另有人就強調自己都曾有相同狀況，BOSE耳機修好後，師傅特別以手寫memo提醒：「建議不要使用快充」

如果真是很擔心出事，建議使用原廠火牛，但如今很多產品都不附送火牛了，最好就是查一查想進行充電的數碼產品使用電力規格，並使用相應的火牛充電。火牛及電線定時看看是否已經太舊，如果沒有信心是絕對安全的充電機／火牛，絕對不要遠離視線任他自己充（更甚至充過夜、自己先去睡）。

勿犯4大充電禁忌

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👇👇👇11個必戒手機充電壞習慣！👇👇👇

另外，即使你使用的USB充電火牛、配線都沒有品質問題，有11個關於充電的壞習慣，隨時都會累你「出事」，一定要盡快戒除。