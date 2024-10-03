Apple 10月又有發布會？傳推5件新產品：M4 Mac系列、iPad Mini 7｜Apple在上月(9月)舉行了發布會，發布了iPhone 16及一系列新產品。讓大家都對新設備及功能十分驚喜。不過驚喜有可能一浪接一浪，因為近日有傳Apple可能會於本月(10月)再舉行發布會，推出M4 Mac系列、iPad Mini 7等5件新產品。即睇詳情。



發布會日期

Apple目前尚未確認會有發布會以及其確切日期，不過 10 月的活動預計將在月中或月底舉行。從過往歷史上看，通常Apple會在周一或週二舉辦秋季活動，因此10 月 14 日和 15 日或 28 日和 22 日等日期的機率比較大。

Apple目前尚未確認會有發布會以及其確切日期，不過 10 月的活動預計將在月中或月底舉行 (資料圖片)

5大傳聞發布會產品

1. M4 MacBook Pro

傳聞M4 MacBook Pro會在10月推出，基礎型號可能配備 M4 晶片，更高規格的型號則會配備M4 Pro 和 M4 Max 處理器，有助提升影片編輯、編碼和遊戲等表現。 另外M4 系列也應該會提高電源效率，並且配合人工智能運作。

傳聞M4 MacBook Pro會在10月推出 (資料圖片)

2. M4 Mac Mini

有傳M4 Mac Mini的外形會更小，與Apple的電視機頂盒的大小相約，便攜之餘更具現代設計的美感。而M4 Mac Mini 預計將會配備 M4 或 M4 Pro 晶片，提升性能效果，除此之外更傳會配有五個 USB-C 接口，正面兩個、背面三個，可以連接更多裝備。

有傳M4 Mac Mini的外形會更小，與Apple的電視機頂盒的大小相約 (資料圖片)

3. M4 iMac

雖然蘋果正在利用 M4 晶片，但 24 吋 iMac 也可能會升級。今次外界推測其設計不會有太大變化，但性能和能源效率會增強以配合用影片編輯和圖像設計。另外為配合歐盟的法例，有可能會以 USB-C 取代 iMac Magic 配件（Magic Keyboard、Magic Mouse 和 Magic Trackpad）上的 Lightning 接口。

M4 iMac (資料圖片)

4. iPad 11

隨著iPad Pro 和 Air 的推出，Apple逐步淘汰了第九代 iPad，而被第10代取代，外界推測第11 代 iPad 推出後也可能會讓第 10代iPad 退役，或者以較低的價格留在市場，而新型號可能會以比以往更高的價格上市。因為iPhone 16 系列的每個型號都具有 Apple Intelligence 功能，蘋果可能希望將AI添加到新 iPad 中，這需要比目前型號（ A17 Pro 和 A18）所以價格比目前的第10代 iPad 更高。

外界推測第11 代 iPad 推出後也可能會讓第 10代iPad 退役(資料圖片)

5. iPad mini 7

iPad mini 的更新時間一直都比較長。外界傳聞新款 mini 的主要賣點會是處理器，有可能是 A18 或A18 Pro，以及會改進其顯示技術、與 Apple Pencil Pro 的相容性以及增加的基本存儲空間。

iPad mini 7 (資料圖片)

總結

外界一直都有傳M4 Mac系列會在10月發布，不過是否會有發布會仍然是未知之數，不過有不少人都認為以上5件新產品都會有10月發布，亦因此會舉行發布會。不知道大家就對哪一件產品最感興趣？