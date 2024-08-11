新Mac mini傳聞曝光｜Apple史上最細電腦似Apple TV　升級M4晶片

撰文：陳錦洪
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新M4 Mac mini傳聞曝光｜根據知名分析師 Mark Gurman 的報導，Apple 計劃在 2024 年推出一款全新設計的 Mac mini，並將帶來重大升級，包括尺寸上的大幅縮小以及內部硬體的全面更新。這次的升級可能會使 Mac mini 成為 Apple 史上最細的桌上電腦。

機身設計和尺寸革新

新一代的 Mac mini 傳聞將會比目前的版本更小，尺寸將接近於 Apple TV 4K，這意味著它的體積將大幅縮小，將使 Mac mini 成為 Apple 史上最細的桌上電腦。為用家帶來更靈活的使用場景，尤其是在客廳或較細小的工作空間中。

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雖然機身尺寸縮小，但新 Mac mini 保留鋁製外殼，與之前的版本一致。鋁製外殼不僅提供了堅固耐用的保護，還保持了 Mac mini 一貫的高端質感。更重要的是，這款設備將配備至少三個 USB-C 和一個 HDMI 輸出，這意味著即使在體積減小的情況下，Mac mini 仍將具備強大的擴展性，能夠滿足各類外接設備的需求。

性能升級：M4 處理器

硬體配置方面，新的 Mac mini 傳聞將搭載蘋果最新的 M4 處理器。M4 處理器首次亮相於最新的 iPad Pro，現將擴展至 Apple 的全部桌面和筆記型電腦系列，包括 Mac mini、MacBook Pro、MacBook Air、iMac 和 Mac Studio。

M4 處理器進一步提升新 Mac mini 的性能，提供了更高的效能和更低的能耗，將使 Mac mini 不僅在日常使用中更為流暢，而且在處理高性能需求的任務（如影片編輯、圖形設計、編程等）時也能應對自如。

外媒報道指出，Apple 計劃推出兩種配置的 Mac mini，一種配備標準的 M4 處理器，另一種則配備更強大的 M4 Pro 處理器。用家可以根據自己的需求選擇適合的配置，能針對一般用途還是專業使用。

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發佈時間

M4 Mac mini 將於 2024 年內發佈，而搭載 M4 Pro 處理器的版本可能要等到10月才能上架。有機會在 Apple 9月秋季發布會時，與 iPhone 16 系列一同發布。

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