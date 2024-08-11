新Mac mini傳聞曝光｜Apple史上最細電腦似Apple TV　升級M4晶片

新M4 Mac mini傳聞曝光｜根據知名分析師 Mark Gurman 的報導，Apple 計劃在 2024 年推出一款全新設計的 Mac mini，並將帶來重大升級，包括尺寸上的大幅縮小以及內部硬體的全面更新。這次的升級可能會使 Mac mini 成為 Apple 史上最細的桌上電腦。



機身設計和尺寸革新

新一代的 Mac mini 傳聞將會比目前的版本更小，尺寸將接近於 Apple TV 4K，這意味著它的體積將大幅縮小，將使 Mac mini 成為 Apple 史上最細的桌上電腦。為用家帶來更靈活的使用場景，尤其是在客廳或較細小的工作空間中。

雖然機身尺寸縮小，但新 Mac mini 保留鋁製外殼，與之前的版本一致。鋁製外殼不僅提供了堅固耐用的保護，還保持了 Mac mini 一貫的高端質感。更重要的是，這款設備將配備至少三個 USB-C 和一個 HDMI 輸出，這意味著即使在體積減小的情況下，Mac mini 仍將具備強大的擴展性，能夠滿足各類外接設備的需求。

性能升級：M4 處理器

硬體配置方面，新的 Mac mini 傳聞將搭載蘋果最新的 M4 處理器。M4 處理器首次亮相於最新的 iPad Pro，現將擴展至 Apple 的全部桌面和筆記型電腦系列，包括 Mac mini、MacBook Pro、MacBook Air、iMac 和 Mac Studio。

M4 處理器進一步提升新 Mac mini 的性能，提供了更高的效能和更低的能耗，將使 Mac mini 不僅在日常使用中更為流暢，而且在處理高性能需求的任務（如影片編輯、圖形設計、編程等）時也能應對自如。

外媒報道指出，Apple 計劃推出兩種配置的 Mac mini，一種配備標準的 M4 處理器，另一種則配備更強大的 M4 Pro 處理器。用家可以根據自己的需求選擇適合的配置，能針對一般用途還是專業使用。

發佈時間

M4 Mac mini 將於 2024 年內發佈，而搭載 M4 Pro 處理器的版本可能要等到10月才能上架。有機會在 Apple 9月秋季發布會時，與 iPhone 16 系列一同發布。