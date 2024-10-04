Apple更新又出事？watchOS11.1急撤回｜iPhone屏幕斷觸｜iPad變磚｜Apple近日推出的新系統版本意外頻生。 除了iPhone屏幕斷觸之外，iPad又因最新的系統版本而無法使用變成「磚頭」，而最近Apple Watch的watchOS亦發生類似的錯誤，同樣讓用戶的Apple Watch凍結。



Apple更新又出事？watchOS11.1急撤回

Apple 在10月1日向開發者發布了即將推出的 watchOS 11.1 更新的第三個測試版，以進行測試。但馬上又在10月2日下架。因為有不少用戶都反映其Apple Watch會被凍結或鎖定，要重新開機才可以解決。

Apple更新又出事？watchOS11.1急撤回 (Mac Rumors)

其實Apple推出的Beta版顧名思義是測試版本，很有可能會出錯，用家也應該小心下載，不過這其實已經不是Apple第一次系統出現問題。近日Apple至少三次因系統出問題而導致要撤回更新了的版本。

iOS 18致屏幕斷觸

早前IOS 更新有用戶稱iPhone 16 和 16 Pro 觸控螢幕暫時無反應的問題，特別是相機按鈕附近的地方，許多人右手手掌不經意觸碰到附近位置，都會無法觸控屏幕。不過近日Apple又發出了iOS 18.1的更新版本，似乎解決了這個問題，以及相機和訊息應用程式的多個錯誤的修復。

早前IOS 更新有用戶稱iPhone 16 和 16 Pro 觸控螢幕暫時無反應的問題(Khaos Tian)

M4 iPad Pro 更新 iPadOS 18 後變磚頭

之前有iPad用家在討論區「Reddit」上發文指「iPadOS 18讓部份M4 iPad Pro 設備變成磚頭，在更新過程中我的iPad 關閉了，並且無法再打開。」而Apple隨後亦馬上撤回該版本。有傳並非所有 M4 iPad Pro 用戶在安裝更新時都會遇到問題，這可能與在安裝iOS 18之前，安裝了新的 iOS 17.7 更新有關。

M4 iPad Pro 更新 iPadOS 18 後變磚頭 (資料圖片)

之前有iPad用家在討論區「Reddit」上發文指「iPadOS 18讓部份M4 iPad Pro 設備變成磚頭，在更新過程中我的iPad 關閉了，並且無法再打開。」

近日新版本的iPad OS又再次推出，iPadOS 18 的更新版本解決了這個問題，現在應該可以安全地安裝在 M4 iPad Pro 上。此更新還修復了其他錯誤，包括使用共享 Apple Watch 回覆訊息時，訊息可能會意外退出。以及由於某些 iPad 型號上的記憶體分配問題，效能可能會受到影響。