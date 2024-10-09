去快餐店、咖啡店，叫一杯嘢飲或一個餐後，基本上都沒有限制進餐時間，因此不少人都會選擇去坐上好幾個小時消磨時間。近日，有網民發現一食客在咖啡店叫了一杯咖啡後，請打開一盒模型開始組裝，因此被拍攝並上傳到社交媒體公審。



在 Facebook@港時港事 專頁中，分享了兩張圖片，可以看到一位食客在咖啡店中，打開了一盒模型正準備組裝，在枱面上亦清晰看見消費了一杯咖啡。相片中無法得知當時咖啡廳的座位使用情況，但可以看到該名正在砌模型的食客，正霸佔兩張圓枱擺放模型。

只準傾保險 不準砌模型？

其實在咖啡店、快餐店等地方，都會經常看到霸佔座位的情況，大多數的共識是，只要有消費而該餐廳沒有限制座位使用時間的話，一般都是隨意讓食客坐到打算離開為止，因此網民對該照片的反應，但都是為這位食客護航。

在Facebook非常活躍的網民「Matt Leung」也在貼文中留言指：「傾三個鐘保險得，砌半個鐘模型就唔得」，引來一眾網民討論。大部份網民都認為，在咖啡店砌模型沒有問題，由於店員亦沒有趕走該名食客，而且指出有人會利用咖啡店座位來推銷保險、補習等，因此認為這種公審行為完全不可取。同時，有網友認出他正在砌 RG 完美獨角獸高達，相當識貨。

資料來源：Facebook@港時港事