淘寶買高達模型｜香港人生活緊張，有時放假真係未必夠時間出去玩具鋪搶新款高達模型，不少搶手款有錢也未必買到！如果香港已經斷貨／被炒貴，可以考慮上淘寶買，畢竟上面商店多選擇多，有時連運費還比香港「食炒」便宜。淘寶現在更有新會員優惠，優惠高達¥400！即看內文了解詳情，舊會員如何攞盡著數？



淘寶連運費仲平過香港食炒

利申記者自己覺得香港買玩具其實平均已經平通全球，但各地對同一件玩具的風評、需求、供貨數量都不同，做成不同地區可以你炒A款、我炒B款，自由市場總要接受。如果撞正想買的玩具價錢不合心水，上旋拍都是一地炒價，有時可以試試淘寶。比如近期人人想買的Netflix HG 高達EX 模型，香港炒到$188都斷貨，之後再返平貨$138當然也是一日售罄，但其實上淘寶買，連運費其實也差不多價，不必等下次再版。

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同樣來自Netflix《高達 復仇的安魂曲》的渣古II索拉利專用機

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來自《SEED FREEDOM》的村雨改香港也是一盒難求，上淘寶買就即有。

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淘寶天貓限定品香港都冇

上淘寶買玩具分兩類，一就是去官店，比如bilibili、BANDAI、Goodsmile都有天貓官店，但留意它的通通都不能直運香港，需要國內集運地址轉運。這類大鋪當然最信得過，而且現在不少高達模型玩具都有中國限定版，別說是香港，連日本bandai都無法買到，想玩就要靠淘寶+集運。最新的中國限定高達模型，推薦來年5月發售的「MG Nu Gundam CROSS CONTRAST COLORS]，機上有數碼迷彩上色的金屬紅花紋。

「MG Nu Gundam CROSS CONTRAST COLORS] 595元人民幣

不少高達模型玩具都有中國限定版，別說是香港，連日本bandai都無法買到。去年推出的全黑色MGEX Strike Freedom，定價4000幾港元但一樣被秒搶，現時已炒上天價。

不少高達模型玩具都有中國限定版，別說是香港，連日本bandai都無法買到。

第二類就是非代理類的玩具網店，這方面就要小心一點，要多多留意買家留言評分。首次試買一家店時，不要一下次就重鎚出擊買貴貨，試一些一兩百蚊的東西，看看發貨速度、包裝運輸是否做得好，信得過才再買貴貨吧。

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Hpoi正版手辨店

淘寶買玩具：給自己多個選擇

記者覺得淘寶買玩具可以令自己多一個選擇，而不論香港或中國，進行網上交易前都要留言個別零售店的風評，之後我們再談談三個網購玩具會考慮到的問題：

正版可信度

有人會怕在淘寶買BANDAI，送來的會變了「大班」翻版，這方面記者不要想偏幫淘寶，但香港之前都出現過萬元買「解體匠機」打開變木板的case，翻版處處有，最重要是淘寶有安全及投訴機制，可能比在fb／旋拍亂跟不認識的所謂「網店」先落後面交更可靠。

萬6蚊買高達解體匠機、開盒竟是2塊木板｜網民：點解唔即場check

另一方面，最能夠「避雷」的方法就是要有常識，不要貪便宜，比如早前有一大批玩家在Amazon 以120美元買香港官方價$2400左右的PGU高達，最終通通出事。一般定價平得不尋常的要不是欺詐騙不發貨就是給你假貨，購買前多看看賣家評分，看看買家留言的真實度吧。

超平PGU高達模型Amazon網購慳成$1000｜買家po開箱報告網民笑死

價錢高低

早4、5年還比較少人在淘寶買玩具，那時真的可能找到定價很平的高達模型，但現在多人上淘寶買，自然也被搶貴。不過有些香港炒起、大陸沒有炒的款式，連運費也會比香港「食炒」抵一點。比如下圖這款MR魂飛昇自由，香港曾賣成1200蚊，淘寶連輸輸費加起來也不超過＄1000港元。

fb高達同好聚截圖

運輸及包裝完整度

有位朋友說得好，網購玩具就要預計包裝盒一定會有些微受損，沒穿沒爛是bonus！其實不只淘寶，在全球各地網購，在運輸過程中都有機會撞爛盒子。如果真的要分好壞，可以留意一下買家留言及評分，有些店子的包裝真的比較細心，買一盒模型都為你包幾重bubble紙。記者看了YouTube「健康模型」頻道的影片，主持同時在兩家淘寶店買模型，一家原好、一家壓皺了一點點，雖然扣了少少分，但因為他不是完全不接受盒子有任何損耗的「八角星人」（即是要求包裝盒8隻角都要完整的玩家），所以收貨了。

YouTube「健康模型」影片截圖

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