音樂迷入住老人院放不低唱片收藏｜網民感慨：已叫家人燒落去畀我｜80年代之後，發達國家人民生活富裕，不少人都有個性豐富的個人收藏習慣，有錢人儲名錶、玩懷舊車，屋仔細細也來儲模型、CD唱片、郵票、明星相。如今這代人漸漸步入中年／晚年，無論網上、生活上都很多人談及死後收藏處理問題，怕過身後也要麻煩到家人，更怕珍愛的東西變成垃圾掉入堆填區……



處理收藏品成了大難題

近日，一位喜歡收集唱片及影音器材的音樂迷，在facebook群組「音樂自由世界」發言，指自己快將準備搬入老人院，音響器材跟唱片軟件忽然變得多餘：「老人院根本沒有地方存放你的平生收藏。要處理現在成了個難題！」

facebook群組「音樂自由世界」截圖

期望留給知音人．不想變垃圾

有網民很看得開，認為事主曾經擁有那麼多，人生已算運氣不錯，此生無憾。指收藏都只是身外物，帶不走送人就好，曾經擁有就足夠。但原來大家是低估了問題的嚴重性，發文相片中那一排CD櫃不過是冰山一角，看看事主其他收藏相片，就知真的非同事可，其珍藏品比一家二手唱片鋪數量更多，想全套轉售相信都要花不少時間，難怪當事人會不捨、亦都很頭痛。

facebook群組「音樂自由世界」截圖

網民感同身受：「已叫家人、死後燒晒落去畀我」

事件引發出不少網民惑同身受，擔心老後、甚至過身後，一批收藏究竟要如何處理？會不會麻煩到家人？有人指一早已將實體唱片轉為電子file，但亦有人太愛實體碟的質感，亦有音樂發燒友建議賣給二手商，又或是送給同好，總好過被不懂物品價值的人當作垃圾掉去堆填區，一些已絕版的重要物品就會失傳，是知音人不樂見的慘況。甚至有同好笑言：「我同屋企人講，死後幫我燒晒所有音響、唱片、唱機、喇叭落去地府畀我。」實在是笑中有淚。

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日劇也在談收藏與生死

提到收藏品在身後如何影響到家人，記白想起今年有部日劇《量產型璃子》，在第3季與田祐希主演的女主角回到鄉下老家，要處理爺爺留下的大量高達模型收藏。她更代爺爺組裝了留下來的高達巴巴托司及高達GP03D。

日劇《量產型璃子》劇照

遺物兩字離你與我並不遠

遺物兩個字聽落很「老」，很不是「自己那代」的東西，但忽然有一日聽到去世的人跟自己年齡相約，留下的就是你每天在買的玩具figure、遊戲帶、唱片，總有一點點感慨。提到收藏變賣，去年香港一家模型店也曾為一位忽然過身的玩具迷處理收藏，代他定價、擺貨，更不收人工及抽成，賣貨錢全數交還回給死者遺孀，希望留下的不是負擔，而是一份祝福。

早在2010年，日本就發行了一本漫畫《御宅族的離世方法》（オタクの逝き方）入面提及宅民如何提早在「那回事」發生前，預先處理好珍藏品，希望好物都落在懂得其價值的圈內人手上。也有提及事情要提早做，如果在最後一下子急急清售，心愛的珍藏將會被賤賣收購，相信當事人一定會很難受。

漫畫《御宅族的離世方法》（オタクの逝き方）內頁截圖

處理高達模型、唱片CD還算容易，有位日本網民發文求救，身為女兒的她指父親忽然驟逝，生前沒有存款，只留下無數的模型汽槍，所以想向網民請教如果處理，轉化為媽媽的生活費。