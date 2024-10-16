Game Weekly 遊戲雜誌實體版停刊｜創刊於1997年的《Game Weekly 遊戲週刊》15日宣布結束紙本實體版本，或改行電子訂閱制，網民對《GW》實體版堅持至今，感到佩服又可惜；亦有人指實體書一早冇得做，硬撐下去「一路拖到最後一刻」只會錯過轉型時機。



堅持出紙本28年．生意難撈靠私人補貼

GameWeekly 官方fb指，因為實體報刊買少見少，報攤經營時間縮短、便利店亦縮減雜誌架，加上印刷成本不斷上升，《GW》一直靠老闆補貼才能勉強維持，如今經濟低迷實在長貧難顧，終忍痛宣布「實體雜誌已行到盡頭」擇日停刊，並計劃轉型為年費訂閱制，推出電子週刊之餘繼續出版實體攻略本，但成事與否仍需看會員反應。

網民指電子週刊已落伍．想生存要徹底轉型

對於《GW》電子化，有網民表示「試刊到而家，時代變遷，網絡發達都預咗會有呢一日，盡長期讀者最後綿力。」「太郎同其他前任現任小编辛苦喇，多謝大家」，但更多人對轉型不樂觀，事關各種新聞情報、攻略資訊都可免費在網上取得，各種遊戲專題、打機攻略亦需跟時間賽跑，新game發行即日已經要YouTube發片，以一星期為單位的「週刊」那怕轉為電子書，仍追不上讀者閱讀習慣，最終只是「吊命」。

網民建議總編電玩太郎索性放棄出週刊，轉做YouTube拍片或經營私人Patreon戶口。當年有如明星一樣的game書編輯，不是轉行就轉型做網、指YouTube片；比如《G-ZONE》前總編游魂成立Great Game Asia經營網媒體YouTube直播，游魂亦有在直播開咪談Game Weelky實體書停刊，引來不少網民收看留言。

香港遊戲媒體人轉型例子，《G-ZONE》前總編游魂成立Great Game Asia經營網媒體YouTube直播，也推出電子書及攻略本。

Game書界曾無限風光

香港Game媒體缺乏廣告收入，過去仍可靠賣書收入經營，風光時做到成行成市，最知名的包括《Game Player》、《Game Plus》、《Game Watch》、《Game Station》、《Game Next》、《G-Zone》等等，出版社還會推出定價高、排版精美的實體攻略本賺錢。但自從讀者閱讀習慣改變，實體game書就一本一本停刊，而屹立至最後的《Game Weekly》，最終也成為「時代的眼淚」。

香港報紙檔買少見少，便利店也縮減雜誌架，實體書連發售門路都找不到。（羅君豪攝）

被指找藉口拖延轉型．網民：「堅持做實體書都比你話?」

有人在FB群組90年代回憶 (新版)力數「13重點」指《GW》以讀者抗拒電子書為由「一直冇諗過轉型、一路拖到最後一刻」是自己錯過轉型時機，但留言就指發言者講風涼話、馬後砲、冷血，指「而家啲人好多涼簿」、「堅持做實體書都比你話?」並指game書向來是小本經營，不能跟上市公司相比，笑言「你居然將新傳媒、經濟日報集團同佢哋比？」是不懂裝懂。

不知各位讀者，喜歡實體書還是上網多一點？