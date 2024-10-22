台灣麥當勞推出《獵人》角色盲卡包作為點餐禮物，公關提早將禮物送給網紅拍片做宣傳已是常態，台灣網紅「許悅」以及「展榮展瑞」先後拍短片介紹，卻分別因為多個原因引來網民大罵，事件爆上當地媒體，最終台灣麥記公關更要出聲明，以一招以圖化解這次炎上事件，如今宅文化帶動經濟，宅民發惡真的非同小可。



美妝網紅4個原因惹《獵人》迷爆怒

台灣麥當勞與知名動畫《Hunter x Hunter》合作，10月23日至11月12日於當地麥當勞購買任一餐點加價89新台幣，即可獲得「《獵人》角色盲卡包」，每一包內含四張隨機角色卡，全台限量30萬包、售完為止。台灣麥當勞在20號左右找來大批台灣網紅齊齊宣傳。

台灣麥當勞與《Hunter x Hunter》代理木棉花合作推出《獵人》角色盲卡包

台灣麥當勞與《Hunter x Hunter》代理木棉花合作推出《獵人》角色盲卡包

爆嬲原因1：佢真係唔識㗎喎

美妝達人「許悅」很老實，出文時講明自己「抱歉我真的沒在看動漫。」之後她就在旁看男友開箱，竟然講出一句「誰是小傑啊？」，小傑即是香港人叫的小岡，是《獵人》主角，更指小岡長得像《小飛俠阿童木》。網民嬲爆她不尊重作品，就算沒看過這套動畫，要拍片是否都先做功課呢？

頭文字D meme圖

IG截圖

網紅還指比司吉很像《唱K小魚仙》的女主角露芝亞，更拿出手機圖作對比，其實這一點記者就覺得沒太大問題，但都有網民認為此舉不尊重作品。最終許悅不甘受罵，留言反擊要網友「講話不用這麼難聽」，火上加油，最終將兩條Threads刪文全部刪除，並另文道歉。

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爆嬲原因2：動畫不是卡通

在facebook有70多萬追蹤者的「展榮展瑞」兄弟，在開箱時指「這套卡通我知道」，原來動漫迷向來都不喜歡別人將「動畫」稱為「卡通」，他們認為「卡通」是給小朋友看看幼稚東西，動畫是藝術品、是文化表現。其實 Cartoon 跟 Animation 是否不同的東西，這一點在業界中仍然各有支持者。

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爆嬲原因3：將大岡叫成小岡

展榮展瑞首先是不知道手提箱上面的號碼牌原來背後大有文章，並指著一張長髮大岡說：「是小傑呀！小傑 is that you?」（香港稱為：小岡／大岡），網民認為他根本不懂《獵人》，他們表示理解麥記也要宣傳，但應該找一些更愛《獵人》的網紅，不可以只貪圖KOL的高人氣，這樣同好不會有共嗚，反而感到被忽視。

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第4問題：卡牌超難儲、限定手提箱更是非賣品

但其實叫錯大小岡也屬小事，原來這張大岡卡是限定隱藏卡呀！原來麥記為了令宣傳更豪華，甚至跟足原作製作了一個手提箱型的卡套，將全部24款經典人物卡及極限量「隱藏版」卡，全套放入卡套送給網紅。而最痛恨的，是那個手提箱型卡套原來是非賣品，只限網紅可以拿！展榮展瑞可能因為對作品不熟，拿起卡套不斷只會講「Oh MY GOD」，網民就罵他的影片內容空洞。好在展榮展瑞的回應就比較高EQ，不斷強調自己的確不懂卡通跟動畫有分別，還叫網民一起拍片，一起發揮影響力，這一邊才不像許悅那麼「炎上」。

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公關出一招圖滅火

有人留言建議台灣麥記應該平均地找高人氣或在相關界別有影響力、有知識的紅人，不能只看追蹤者數量選人。另外，網紅不應該馬上擁有全套卡，反倒應該拍片「爆卡」引起fans的購買慾。台灣麥記得知事件炎上後馬上補救，宣布會以抽獎型式送出100個手提箱型「獵人卡收藏冊」，但就需要網民去相關的fb／threads留言參加比賽。不知最後網民是否收貨？