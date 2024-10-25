AirPods被偷！網民善用2功能親身捉賊超驚險 分析3點證明存心偷竊｜經常有人遺失AirPods或手機後都只能眼白白看著裝置離開，無法找回，不過近日就有女網民「柯南上身」善用 AirPods 兩個功能親身捉賊，並分析3點證明存心偷竊，即睇詳情！



AirPods被偷！網民親身捉賊

不時都會有人在網上發文指自己的手機或耳機被偷竊，卻為時已晚無法尋獲。近日就有女網民指自己男朋友在地盤工作時遺失了自己送的AirPods，大感可惜。男朋友本以為已經再無法尋回AirPods，未料女朋友偵探上身，按照「尋找」App中的AirPods定位，去追查AirPods去向，最後成功在他人手中重獲AirPods，讓男朋友十分仰慕。

AirPods被偷！網民親身捉賊(threads:mida.l)

網民重獲AirPods讓男友十分驚喜(threads:mida.l)

善用2功能親身捉賊超驚險

樓主指自己因為有用過男朋友的AirPods，所以在「尋找」App中有AirPods的定位顯示，於是按照顯示的地址去到九龍城，遇見了賊人拿著自己遺失了的AirPods，並當面對質取回AirPods：「又咁岩咁好彩早幾日 我用過佢耳機一次，有record，今日見到係九龍城 個定點同一個位，我係灣仔飛車過去搵條友出嚟，抱住一半一半心，最終俾我搵到條友出嚟，佢都呆咗 問佢係咪返邊度邊度，佢話係，我話俾返我，個男人驚到慌」

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除了用「尋找」的定位功能之外，樓主亦用了播放聲音功能，當面在賊人面前在耳機上播放聲音，以此證明耳機為自己所擁有去對質：「開門個條友原來就係偷我耳機條友，真心唔知佢偷定佢老婆偷，我一捉到個耳機響，我話係咪有耳機響，我男朋友架喎，佢勁驚」

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分析3點證明存心偷竊

雖然對方堅稱自己是在巴士上拾獲AirPods，不過聰明的樓主分析3點指男朋友在巴士上遺失的機率很低，認為對方是存心偷竊。第一點：樓主男朋友一向在巴士上都會聽歌，無可能會耳機連盒一同遺失；第二，對方把AirPods清潔得十分乾淨，明顯打算自己使用；第三點，在巴士拾獲理應交給巴士司機。綜合以上三點讓樓主認定對方是存心偷竊耳機。

事主都驚訝自己太大膽，最後回想有點怕，HK01建議失主在尋找物品同時，首要應注意自身安全。

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