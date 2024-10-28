香港快運 HK Express（UO）的「行刑架」近年網上超出名，手提登機行李厚／闊多幾mm都入過唔到關。最近小紅書有一位女子就發文呻「在日本成田機場坐香港快運航空在安檢口交了」（15400日圓行李費），表示買了教訓，其20吋行李箱上不了機，並呼籲坐廉航托運一定要加錢托運行李，而且應該提前網上加購，現場被抓的話收費更高。

涉事電動車BlackPink都玩過

原來事主使用了由韓國天團 Black Pink 帶紅的20吋電動行李車，這款台灣品牌 Airwheel 開發的行李箱、付有電動車功能，BP全隊成員有段時間無論在舞台上或台下全程不斷玩，不過人家 BP 不是會坐廉航呀！即睇事主衰乜！

小紅書截圖

電動車加黑超，小心撞車呀樓主

Black Pink Jennie 開粉紅色車車

網民：購物之旅選廉航並不會平太多

小紅書網民說連香港人也是沒有選擇之下才揀乘HK Express，想在行李方面限制更鬆，可以考慮大灣區航空。又指廉航收緊限制後只適合輕裝上路，如果購物旅行並沒有平太多，還限制多多。不過網民也指事主其實自己也有責任。又指這類車在亞洲區短程旅行根本不實用，部份國家／地區不能駕駛電動車，這類電動行李車手拉還好，如果在路上騎乘可能會被罰款。

小紅書截圖

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究竟事主做錯了甚麼事？

1：這部附有電動車功能的20吋行李箱，按照官網所示尺寸 550x360x240mm 沒錯的確乎合 UO「行刑架」上限（不超過560 x 360 x 230mm，但事主忘了這部「行李車」本身淨重已達9.4kg，還未計她放入了個人物品。

Airwheel Taiwan 截圖

Airwheel Taiwan 截圖

2：事主提到自己是「在安檢口交了」，換言之她很可能沒有在入禁區前、辦理登機時通知地勤人員有這一件登機行李，去到登機口才被安檢抓住。由於重量限制此行李要改為寄倉，按照UO收費表，由買機票／網上加購／網上辦理登機／出發前機場櫃位／安檢櫃位，愈遲追加行李費用愈貴，如果她一早在買機票時追加托運行李，這件貨只需收8300日圓，最終就要支付15400日圓（圖中顯示為14300日圓／740港元，也許有其他手續費或稅款），足足貴了7千日圓（約370港元）

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hk express 網頁截圖

3：更要留意寄倉行李內不能有鋰電池！用於手機或其他智能裝置用的行動電源（即港人俗稱「尿袋」）不可以寄艙，需要隨身上機，且容量方面必須要在 160Wh 或以下，換算作常用的容量單位，即約 20000mAh。好在這款車仔的電池僅73.26wh也可拆卸，未有超過鋰電容量100wh上限（不同於一般充電寶標籤上的mAh數字），否則事主的電動行李車將不能手提也不能寄倉。

旅遊上機禁忌2023｜尿袋不得超此容量！5大科技產品手提/寄艙限制

寄倉行李內不能有鋰電池！用於手機或其他智能裝置用的行動電源（尿袋）不可以寄艙

事主今次撞板要交「智商稅」，希望她吸收經驗，各位網民也要學乖，不要以為安檢不會查登機行李重量，心存僥倖拖到最後就要補更貴行李托運費，小心！