天氣開始升溫，不少準備出發去日本／台灣／韓國／泰國等亞洲地區旅行的網民，都齊齊上討論區問：現在航班對行動電源執行嚴格登機限制，那同樣內置鋰電的「手提風扇」又能夠登機？原來只有部份款式的手提風扇可以或只能上機手提。而另一種頗多人用的「消暑神器」，卻相反只能寄艙，手提過關必定會被安檢沒收！



鉛酸電池風扇極危險｜嚴禁以任何形式登機！

現時香港各航空公司已禁止內置鋰電的電子用品寄艙，需要手提登機，而行動電源更必須夜在前排座位下，不可以放上座位頂部的行李箱。至於內置電池的手提風扇，原則上是標止放入寄艙行李，同樣需要手提上機。

至於風扇仔，記者就建議不要帶一些連你自己都不知道是否有「伏」的二三十蚊淘寶貨上機，很多人以為20／30蚊支手提風扇最緊要平，壞了大不了就掉，但如果這些風扇忽然在航機上自燃，情況是可大可少。因為這些平價風扇仔之所以能將定價壓低，是因為選用了生產成本比「鋰電池」低，而且可以提供高電池的「鉛酸電池」。這種電池非常不穩定，易因碰撞或氣壓而膨脹甚至爆炸！台灣／日本方面的消防部門，已嚴重警告過，就算輕輕跌過後都不應再用，否則可能在使用時「炸爆你塊面」，曾有位台灣男童就因為風扇在手上爆炸，手指嚴重燒傷！

如此危險的東西，航空公司當然是嚴禁以寄艙／手提方式上機，如果刻意方便將之放入行李寄艙，一旦出事或釀成空中大災難！

鉛酸電池風扇｜完全不能登機！（TVBS NEWS YouTube影片截圖）

掛頸手提風扇變炸彈日本爆47宗｜消防IG片展破壞力、一情況即停用

台灣就曾有手提風扇摔壞後，在用家手上爆炸，男童3隻手指嚴重燒傷！

鋰電池風扇只可手提｜偷偷寄倉等如帶炸彈上機

另外，就算是市面最普遍、使用鋰電池的手提風扇，以及其他相機、手機鋰電池、充電寶都嚴禁寄艙，只能手提上機，且有限制電池容量，請向你將使用的航空公司查詢。原因是鋰電池很怕重摔／強烈撞擊／擠壓，可能導致鋰電池內部受損短路，行李艙並不像客艙有加壓設計。

鋰電池手提風扇寄艙有機會膨脹爆炸，小小一粒電池／一支風扇仔有可能「累全家」。

鋰電池風扇｜不能寄倉！（設計圖片）

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你的手提風扇可否上機？自己先搞清楚吧！

航空公司對於手提風筒手提登機／行李託運都有嚴格限制，乘客應該遵守規則！如想帶風扇仔去外國，首要是選購一些合規格，有在機面標明內置電池資訊的款式。不過，有一定淘寶年資的人都會明，便宜貨的標籤一樣可以做假，一旦安檢有疑慮，仍會要求你扔棄；個人就建議在香港購買正版「芭蕉扇」，它可以打開電池蓋、清楚看到電池種類的款式方便進行安檢。又或者選購一些使用2A電池的風扇，去到目的地才再買電池。

別為了一把幾十蚊淘寶風扇犯險，偷偷寄艙搞出火災，後果你絕對負擔不起。

手提風扇爆炸｜通宵充電疑短路火燒Office 專家：鋰電過充超危險

「芭蕉扇」型的手提風扇，可以打開看到內部的電池種類。（相關產品網店圖片）

「芭蕉扇」由於翻版太多，官方更有教學分真假。（相關產品網店圖片）

涼感頸圈不能跟身上機｜預先入喼別浪費

不少家長都喜歡買一種預先冷藏後，再掛在後頸方便小朋友頭／頸部降溫的「涼感頸圈」，但原來這類頸圈內含液體，有可能被不法之徒注入其他可燃液體當炸彈使用。所以安檢發現一律會要求乘客即時扔掉。很多家長一直不知到，由得小朋友掛埂頸出境過關，那就很浪費了。

「硬殼圓環型」涼感頸圈不能跟身上機（相關產品網店圖片）

【01實測】液體流沙手機殼含不明液體？ 專家指或着火、致敏

講開又講，淘寶有一些「液體流沙手機殼」，搖動時內有閃粉飄動非常可愛，但原來曾有人使用這種手機殼過機場安檢被拒。聽安檢人員解釋，原來這類手機殼內含不明液體，必須寄艙。而全球已有多宗同類手機殼爆裂、洩漏液體灼傷用家皮膚的個案。平日使用也請小心。