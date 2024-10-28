iPad 選完美機王更勝最新一代！網民讚屏幕靚+4喇叭4個優點超抵買｜近日有網民在討論區上與人討論自己心目中認為最完美的iPad，不少網民都表示認同，而這部機卻並非最新一代的iPad，即睇機型+網民整合4大優點。



網民討論iPad機王結果並非最新一代

有網民日前在討論區以「有冇人覺得IPAD PRO 2018真係好癲」為題，指使用到現在自己還未有理由換機，並指出自己就以觀看影片及上網前題而言，3個原因使其成為「完美之作」。首先iPad Pro 2018的CPU性能不錯，算是「夠用」；其次屏幕的質素亦很好，「夠靚」；再加上4個喇叭，簡直是完美之作。帖文一出之後有網民表示認同之外更補充另一個優點：剛好轉了用Type-C插頭。不少網民都認同十分好用，即使充電接口壞了，寧願買二手magic keyboard 來充電，也不願換新機。

iPad Pro 2018 (資料圖片)

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出街用iPad買mini7更好？

有網民指正在用iPad Pro M1完全沒有理由要換M4，因為十分順暢。其後有網民分享自己看法，指其實目前M1 iPad的性能已經十分足夠用來做普通文書、寫筆記及普通上網，Pro系列的iPad只要有120hz及第二代Apple Pencil已經很足夠。需要帶出街的話寧願買iPad mini7。

iPad mini 7 (資料圖片)

出街用iPad買mini7更好？