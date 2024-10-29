iOS 18.1｜AirPods Pro 2聽力檢查實試！如何啟動助聽器功能

iOS 18.1｜AirPods Pro 2聽力檢查實試｜Apple在最新推出iOS 18.1多項功能中，為 AirPods Pro 2 中注入了突破性的聽力健康功能，為廣大用戶提供全方位的聽力保護和輔助體驗。記者早已經將iPhone升級至iOS 18.1，以及實試AirPods Pro 2聽力檢查功能，究竟如何使用以及啟動助聽器功能，立刻下文為大家解釋。



首先，AirPods Pro 2 搭配 iOS 18.1 系統帶來了嶄新的聽力測試功能。用家只需將耳機與 iPhone 或 iPad 配對，就可以在任何安靜舒適的環境中開始測試。新功能采用了先進的原音科學技術，通過播放一系列音調，讓用家只需點擊螢幕作出回應，即可在短短 5 分鐘內完成整個測試流程。

要用到AirPods Pro 2的聽力檢查功能，除了iPhone要升上iOS 18.1外，耳機的韌體都要升至7B19。



與此同時，系統會先自動檢測 AirPods Pro 2 在用戶耳中的貼合度，並評估背景噪音水平，確保測試結果更加準確可靠。測試完成後，即可在健康 app 中查看個人聽力檔案，了解自身的聽力狀況。對於有輕度或中度聽力損失的用戶，系統還會提供專業建議，為用家設定助聽功能。

AirPods Pro 2 新加入聽力檢查功能，可以簡單檢測耳朵聽力。

AirPods Pro 2聽力檢查流程



更新好AirPods Pro 2 後，連接已升級至iOS 18.1的iPhone上後，便可以使用聽力檢測的功能。

開始時需要用家回答幾個問題，包括是否18歲以上用家等。

然後穩固地將AirPods Pro 2 戴上耳朵上。

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與傳統助聽器不同，AirPods Pro 2 的助聽功能不僅可以輔助日常通話，還能應用於音樂欣賞等娛樂場景。這為有聽力損失的用戶帶來了全新的聆聽體驗，不但能夠更清晰地聽到重要的對話聲音，在聽歌時也能感受到更豐富的聲音層次。

完成測驗後，便會出現評分，因應評分便可以是否開啟助聽功能

可以在AirPods Pro 2 的設定頁面中，是否開啟助聽功能。

另外，當用家使用通透模式時更會自動提供降低高音量功能。還有降低高音量功能，AirPods Pro 2 能夠在環境噪音高達 110 dBA 的情況下，自動將聽到的聲音特性下降到較低水平，有效阻隔高分貝噪音的危害。

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新功能AirPods Pro 2 不僅能夠幫助用戶改善聽力、提升聆聽體驗，還能有效預防聽力受損，為長遠的聽力健康保駕護航，無疑是不少用家的一大福音。