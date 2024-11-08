Pan Piano不露樣但露奶拍真空擠母乳教學片？已為人母抱BB餵人奶?人母抱BB餵人奶？｜來自台灣的鋼琴YouTuber「PanPiano」以從不露面+極度性感Cosplay打扮而全球知名，擁有372萬追蹤者！有人發現「小P」已走火入魔，不露面但「露奶」改行拍日本近排非常流行的「擠母乳教學片」？甚麼已為人母，抱住真BB真餵人奶？fans cap圖在X質素「小P老師」，她回應這一句！



最近有人發現 PanPiano 開了新的YouTube頻道，拍近年日本非常流行的「擠母乳教學片」，竟然還有Cosplay擠母乳及抱著真嬰兒餵母乳的影片，不過以上影片都已下架，只餘下兩條影片，當中有疑似Pan Piano的女性扯起上衣，脫下整型內衣露出乳房，示範吸奶器。

魔改動畫角色造型太過火失去fans支持？

其實Pan Piano 近年將一些本身完全不色色的動漫角色「魔改」成性感版，加上大尺度已近完全露點，被動漫迷網民痛罵「拍到咁其實我點解唔直接睇AV」。難道真的玩得太過火失去fans課金，要靠賣擠母乳教學片賺錢？

Pan Piano Cos芙莉蓮/迷宮飯疑下體全裸惹批｜網民：不如直接看AV

Pan Piano YouTube截圖

點解 YouTube 片可以上載露奶片？

YouTube 對色情元素向來執得很嚴格，就算沒有露三點，言談略有「踩鋼絲」涉色情成份，影片都會被「加黃碼」令影片失去廣告收入，所以YouTuber都不會大膽犯險。但原來2023年起，YouTube 為了「政確」及「女性權益」等理由，認為母親露出乳房授乳是自然、神聖且光明正大的行為，特開放限制，只要影片是有教學作用，那就算「露點」也不會犯規被下架。道高一尺魔高一丈，日本就有班不法分子，安排女性真空「露點」拍擠母乳教學片，再利用影片中連結帶這批「醉翁之意不在奶」的網民到OnlyFans及其他大尺度網頁販賣同一位「靚媽」的色情影片。

日本靚媽YouTube無私露點示範擠母乳？270萬點擊背後不良勾當曝光

（YouTube截圖）

YouTube「子育てゲジェット通信」截圖

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YouTube「子育てゲジェット通信」截圖

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YouTube現大量日本美女「擠母乳教學」無碼片 驚揭全是AI換臉！

真相其實係咁，Pan Piano冇露奶

原來班生意頭腦超強的不法分子，繼利用身材好的真人女性keyAI假樣拍片後，再索性找身材根Pan Piano相近的女性，不露樣只露點，製作假戶口「Pan oPpai」(おっぱい即是日文女性胸部)，冒充Pan Piano拍「擠母乳教學片」。

真相其實係咁，Pan Piano冇露奶

Pan Piano 的fans更索性直接cap圖問小P是否改行拍擠母乳教學片，小P親回卻只有個表示驚訝的emoji，並沒有正面回應。另一fans就表示假冒戶口連icon都扮Pan Piano，好在發現是假的。