Pan Piano芙莉蓮、迷宮飯疑下體全裸惹批｜網民：為何不直接看AV｜台灣女性YouTuber「Pan Piano」行動快人一步，早在7年前已率先用性感cosplay造型拍攝動漫歌曲鋼琴cover片，多年來收穫近400萬粉絲追蹤，加上P站付費會員收入，名利雙收。近日有網民發現，小P新片造型一日比一日走鋼線，網民不禁問：點解唔睇索性咸片？



在facebook ACG-ZONE討論區有網民出po指「原本主打鋼琴Pan Piano...怎麼變成這樣?」在po中可見小P YouTube頻道片單截圖，小P出道至今都不會露出真面目，相片自然只強調身體部份，但在新圖中可見，她在cos《葬送的芙莉蓮》角色「阿烏拉」在封面圖上的Cosplay追型已幾乎全裸，下體位置疑似全裸、只以「服從的天秤」遮蓋私處，大膽程度令人譁然。

Pan Piano YouTube截圖

facebook ACG-ZONE討論區截圖

另一個《迷宮飯》瑪露希爾造型更魔改了服裝為三點式泳衣，下身只以魔法書掩蓋。

《呪術廻戦》影片造型更幾乎與色情片無異。

《呪術廻戦》影片造型更幾乎與色情片無異。

網民：YouTube都沒ban、勸你少管閒事！

有網民表示理解市場有供有求，反而不解甚麼人要花錢買這類「極限性感」影片：「斗內（即是：Donation／贊助打賞）個幾千塊然後看一些甚麼都沒露的圖、跟影片」「明明去推特逛一下，免費的已經有一堆」亦有人反指「追星也沒理由，只是因為喜歡」「賣肉沒啥問題，世界和平很棒」YouTube也沒有ban、證明是無問題：「勸你少管閒事！」

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已過了最大尺度高峰期

也不是要為Pan Piano 辯護，只是有一直看了她7年的人，說起最早期小P也是斯斯文文長裙拍片，但舊片放了7年也不如現時任何一條的一星期收視，換轉是你也可能會走上這條路。而且小P如今的YouTube比最出位時期已有收斂，最激時曾扮《NARUTO》使出色誘之術，影片中忽然在煙霧中疑似全裸數秒（如今已修正影片不給看），又扮天野愛背面全裸。

Pan Piano彈 我推的孩子 全裸露腰有戴套場面 view數完敗三上悠亞

Pan Piano 背面全裸，只能靠假髮認出是彈《我推的孩子》的天野愛。

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YouTube未算最激

現時Pan Piano只敢在cover照片上走得比較性感，點擊入去影片時穿著會比較「健康」，以防黃標失去廣告收入。YouTube影片只是一個吸引人認識她的門口，真正賺錢平台是在P站「Patreon」，收取80至875港元月費，發放會員限定大尺道跳舞片和短片，但始終還是會守住最後一道防線，極限性感但絕不是賣色情片。

Pan Piano Patreon 截圖

「賣肉」也需付出努力

也不是所有人都嫌她「賣肉」，有女網民欣賞Pan Piano「課金都拿去買服、買玩具拍開箱，也要健身保持身材、也要練琴，證明她一直很努力。」而且Pan Piano、東雲等有才又有身材的YouTuber，雖然明顯是賣肉，但並沒有放棄「本業」彈琴和砌高達，多年來都努力發片，網民已經不像她們出道時那麼反感激動：「她都有自己粉都算實力一種？」還有人笑言現在更多人能夠接受她行性感：「開pan piano的影片從最早看到最新，彷彿真的可以看到這個社會慢慢把我們磨平了稜角，從形形色色的人變成色色的人」