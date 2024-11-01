喜歡日本動漫玩具的你，今個星期六日有新的好去處｜屯門市廣場有個大型的玩具快閃店，集合了萬人迷「高達」為首的多個日本／美國動漫角色玩具精品，有足足30個貨架賣Gundam，超過一百部扭蛋機！仲有《七龍珠英雄》卡遊戲機、《藍色監獄》以及《史迪仔》打卡位。另外，由11月1日起連續3天（星期五／六／日）在荔枝角D2 place有「Toys Collector Market 玩具收藏家販售展」，是一個市集風格的玩具賣場，不少小型玩具店及玩家將自家收藏品帶來放售，相信可以找到不少抵玩貨品、童年回憶！



屯市變身玩具迷集中地

屯門市廣場一樓中庭由即日至11月7日有個玩具主題Pop Up Store，有BANDAI TAMASHII NATIONS、GUNDAM、等玩具品牌商品發售，場內有超過一百部扭蛋機！30幾個貨架的高達玩具／模型，喜歡玩卡可以排隊玩《七龍珠英雄》卡牌遊戲機，同時亦會舉行比賽。

有BANDAI TAMASHII NATIONS、GUNDAM、等玩具品牌商品發售

30幾個貨架的高達玩具／模型

喜歡玩卡可以排隊玩《七龍珠英雄》卡牌遊戲機

超過一百部扭蛋機

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此外還有正在播出第2季的《藍色監獄》人氣角色立牌，仲有《史迪仔》等身大立像同你合照打卡。

《藍色監獄》人氣角色立牌

《史迪仔》等身大立像

精選特價品

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日期：2024年10月24日起至11月7日

時間：星期一至五:中午11時30分至晚上９時 免費入場

星期六及日: 中午11時至晚上９時(最後一天營業時間為晚上8時30分)

地點：屯門市廣場一樓中庭



荔枝角D2 Toys Collector Market 玩具收藏家販售展

荔枝角D2 place舉行的「Toys Collector Market 玩具收藏家販售展」則比較重懷舊味，場內有《高達》、《三一萬能俠》、《幪面超人》、《我係小忌廉》、《IQ博士》、《超時空要塞》等經典作品的玩具買。

玩具收藏家販售展是一個玩具市集，不少收藏家帶私伙收藏來開攤「賣仔」，類型除了figure、合金、模型等，連車仔、動漫書刊、唱片，甚至舊的精品文具都一網打盡，而且入場費全免，不妨去尋寶、搵出你的童年回憶。

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日期：2024年11月1日（週五）至11月3日（週日）

時間：13:00至20:00 免費入場

地點：九龍荔枝角長義街9號 D2 Place ONE 2/F The Space

