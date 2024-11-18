Pokemon TCG Pocket 手遊的拉普拉斯EX活動今天（18日）完畢，X有人曝光了疑似PTCG Pocket 下個新活動內容，將會與火屬性的Pokemon有關，甚至提及了全新A2擴充包上架日期。



11.22新活動｜收集風速狗EX卡

情報來自X戶口 @PokemonPocket_ ，消息指11月22日起，將推出火屬性得卡挑戰，任務包括：收集一張風速狗EX卡／玩「得卡挑戰」3次／玩「得卡挑戰」5次／收集5、10、15張火屬性卡牌……完成任務可得挑戰沙漏及商店票。

參考圖片／非活動新卡款式

PVP對戰連勝活動｜勁想要黑金勳章

上次拉普拉斯EX對戰活動是儲勝出數字，才能取得特別勳章；今次要求玩家做到連勝2／3／4／5次，難度相對高很多呢！

參與獎：2連勝／銅勳章：3連勝／銀勳章：4連勝／黑金勳章：5連勝

要求玩家做到連勝2／3／4／5次才能取得黑金勳章，難度相對高很多呢！

其他新情報：

12下旬「特級護照」追加新的items，是Pikachu的牌組護套／硬幣／對戰桌墊／收藏冊／收藏板。記者已經試用完2星期「特級護照」、要不要為了Pika花錢續會呢？$78蚊個月每日可以抽多包卡，其實都值。

12下旬「特級護照」追加新的items

妙娃花得卡挑戰活動、同樣有各種新款items吸引你玩。

妙娃花得卡挑戰活動、同樣有各種新款items吸引你玩。

「特級護照」進行premium mission 可以得到特別版超夢活動卡。

「特級護照」進行premium mission 可以得到特別版超夢活動卡。

2024年11月29日「Black Friday」將推出限定特價課金禮包，優惠內容未定。

2024年11月29日「Black Friday」將推出限定特價課金禮包，優惠內容未定。

12月16日上架「PROMO-A1a擴充包」、2025年1月30日上架「PROMO-A2擴充包」