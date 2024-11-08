消委會電磁爐評測｜天氣轉冷又是打邊爐的季節！現在愈來愈多人早返屋企、喜歡在家中吃飯，如此一來將更多家庭需要選購電磁爐（當然你都可以用gas爐），買機需要考慮的重點包括：廚房尺寸、容易清潔、耗電量、美觀外型等等。消委會在今年曾發表電磁爐評測報告，樣本包括 13 款雙頭及全區域電磁爐，發現各款電磁爐的安全程度和加熱效率平均表現令人滿意，但不少機種在待機時相當耗電！



消委會在市面上找來 13 款雙頭和全區域電磁爐，售價由 $3,680～$21,300 不等，額定輸入功率由 2,800W～5,200W。全 13 款電磁爐都以輕觸式按鈕操作，爐面屬全平面設計。消委會的測試中發現，全部電磁爐都通過爐面撞擊、絕緣強度及距離、塑膠物料的耐熱及阻燃性等測試。

樣本省電表現參差

消委會以13款樣本進行煲水測試，平均加熱效率由 85.3%～90.4% 不等，比起 2015 年度測試收集得的 74%～91% 加熱效率較高，證明新產的平均效能提升了。但是有部份電池爐在駁電掣且處於待機狀態時，耗電量竟然由 0.13W～2.28W 不等，表現較為參差。其中一款待機能耗超過 2W，該產品標示的 2 級能源效益表現有出入。

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資料來源：消委會568期《選擇月刊》

機電署禁售3款電磁爐

而正因為上文提及消委會進行的電磁爐評測，機電工程署（機電署）在10月17日將3款電磁爐，指相關産品的測試結果未達相關的能源效益及／或功能特性表現，署方決定將其從《能源效益（產品標籤）條例》訂明的表列型號紀錄冊中剔除，禁止在本港供應！特別留意當中包括消委測試過的雙爐頭型號ASKO HI-1355G，如果你手頭有相同形號，請即停用。

金樂 GW-IH2800

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ASKO HI-1355G

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億世家ecHome IDC2010T

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如需產品回收，請聯絡相關產品供應商：

金樂電器有限公司：2690 9731goldenwell@wahfathong.com.hk

ASKO代理高端有限公司：8203 1488info@toptech.com.hk

億世集團有限公司：2235 0333 cs@epsa.com.hk



舊爐太久沒用．開機前要小心

不少人家中已有電磁爐，從廚櫃拿出來再用前，一定要先注意以下「5個不」，分別是：

．面板不破裂

．電線不破皮

．插頭不積灰

．散熱孔不阻塞

．不共用插座



此外，清洗電磁爐時使用乾布簡單擦拭清潔即可，絕不能直接以水清洗電磁爐，否則可能做成故障、引發短路走火風險。另外，電磁爐功率非常大，不應該使用拖株水最好選擇使用專用迴路的插座，避免用電超過負債。

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