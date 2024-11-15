周杰倫演唱會飛換Chiikawa掛件｜別人笑我太瘋癲？日拍炒價才瘋狂｜早前有人為求買到周杰倫演唱會門票，拿出全球僅千張價值40萬日圓《遊戲王》藍眼白龍卡交換。一山還有一山高，近日有人在網上交換2張周杰倫門票，並開出9款炒價 Chiikawa 掛飾公仔，只要有當中3隻即能成交！這類公仔頂多2百港元一隻，心想：事主傻的嗎🤣 上日本拍賣網看完炒價後，才明白是我錯了、是貧窮限制了我的想像力😔😔



徵求罕有Chiikawa掛件公仔｜門票只換不賣

記者也曾在日本專門店買過這些掌心大的Chiikawa「掛件公仔」，定價不過1800至2000日圓左右，香港水貨做10算180蚊隻。周杰倫演唱會15萬張門票在5分鐘內售罄，聽說網上黃牛價超過數萬元至數十萬元新台幣！兩張原價5880新台幣（約1400港元1張），位置於B1區算非常靠前，相信炒價可以翻倍，為何要用來換三隻公仔？事主更表示如果換不到，情願放售給熟朋友，也不會炒價出讓。

Chiikawa掛件炒價瘋狂．有價有市

記者上網搜尋事主9款心水Chiikawa公仔，發現炒價真的很瘋癲！當中一款萬聖節巫婆Chiikawa 炒價高達2千港元、最平的南瓜兔哥都值$500…難怪早排新宿賣限定款，有中國大媽排隊黨在新宿Chiikawa烘焙店外大打出手，要警察出手調停。

遊戲王卡換周董門票帶動以物易物潮

上回有人以《遊戲王》卡片「藍眼白龍」（台譯為青眼白龍）限定卡，交換周杰倫演唱會門票，此帖一出引來大批網友熱議，不少人都被震驚到，有人認為以「藍眼白龍」龍的價值這應該能換到至少10張黃牛價格的周杰倫演唱會飛。可能這一個貼文太出名，引來不少人以物易物換演唱會飛。