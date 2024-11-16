沙田Sanrio盲盒／高達扭蛋 Pop Up Store｜沙田新城市廣場一樓東翼即日至11月26日有個「驚喜盒子玩具展」，跟平時只得男人最愛的高達、超人玩具有點不一樣，今次新場有好多女仔喜歡的Sanrio角色盲盒、他媽哥池機，以及re-ment 小家品食玩等你抽！仲有扭蛋機「嘆息之牆」扭高達胸像／Chiikawa 數據線飾物扭蛋，男女老幼都有無限驚喜。



場內設有Sanrio和Tamagotchi產品展示區，並有Tamagotchi主題打卡位。展場亦擺放了各式盲盒及主題展示箱，為打卡拍照提供完美背景。而多款Sanrio characters角色盲盒，包括Kuromi、Hello Kitty及Hangyodon新系列都有display畀你睇完先抽。

會場將優先發售四款限定商品

必搶4款優先發售玩具

會場將優先發售四款限定商品，包括「Sanrio characters 搖籃不倒翁萌趣豆」、「Hangyodon風味拉麵微盒Pro」、「Hangyodon超市會員日快趣拼」及「Hangyodon百變表情包毛絨捏捏樂」。同場亦有Tamagotchi UNI 魔鬼版及Sanrio characters版發售。

此Pop Up Store 不少商品都已有折扣，精選盲盒貨品原盒買可享85折。

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Tamagotchi 他媽哥池專區．購物有禮送

如果買Tamagotchi 他媽哥池主機就送Tama Passport；購買2件Original Tamagotchi或1件Tamagotchi UNI即送Kuchipatchi吊飾公仔，不過數量限定送完即止。

Tamagotchi方面則有Original Color Collection及支援Wifi功能的UNI系列等熱門產品。

扭蛋機嘆息之牆

比起抽盲盒、有人更喜歡拎扭蛋機那個手感，場內一樣有組裝模型專區及萬代扭蛋機「嘆息之牆」，你可以扭餐飽。

萬代扭蛋機「嘆息之牆」，你可以扭餐飽。

場內一樣有組裝模型專區及萬代扭蛋機「嘆息之牆」，你可以扭餐飽。

場內一樣有組裝模型專區及萬代扭蛋機「嘆息之牆」，你可以扭餐飽。

「驚喜盒子具展」期間限定店活動詳情

活動日期：11月13日起至11月26日

開放時間：中午12時至晚上９時

地點：沙田新城市廣場1期一樓東翼

