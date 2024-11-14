Switch玩家Assemble！灣仔萬呎遊戲生活館集SE/任天堂12廠賣精品｜最近灣仔新開萬呎Game + Lifestyle主題店Assemble，集合任天堂／SEGA／CAPCOM／萬代南夢宮／Square Enix／KOEI TECMO等多達12個以上遊戲廠商開設專門店／攤位，你去東京行街都未必有佢咁齊！



12000呎巨型遊戲生活館｜大廠雲集多打卡位

香港人成日北上，除了平價消費另一理由就話係香港商場一式一樣又迫夾，灣仔合和中心4樓嘅「Assemble」或者就係你所期待、又大又靚嘅game shop。你可以當佢係一間圍繞Nintendo Switch的主題店，內面開鋪的遊戲廠商都有出Switch game，發售game、玩具、精品、生活週邊，仲有陸行鳥、史萊姆、Sonic the Hedgehog等巨型立像打卡位，令記者聯想起去 Shibuya Parco 行 Nintnedo Store。

Switch玩家Assemble！灣仔萬呎遊戲生活館集SE/任天堂12廠賣精品

SQUARE ENIX 遊戲專區

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轉身成牆史萊姆｜DQ3主題活動

店內仲有個巨型屏幕牆，原來係主題區！有新遊戲推出時，就會搞期間限定活動（近排就係《勇者鬥惡龍III HD重製版》，以前呢類event往往只係商場shop、擺一兩星期就完，以後有個長期根據地、可能會吸引更多廠搞活動。

店內仲有個巨型屏幕牆，原來係主題區！現正進行DQ3主題活動。

另外位於入門左手邊呢個好似入咗IKEA示範單位一樣的家居風位置，原來係一個試玩區，仲係由搵金像獎最佳美術指導「張蚊」監修。

由搵金像獎最佳美術指導「張蚊」監修的試玩區。

YouTuber YUNA仔相片

YouTuber YUNA仔相片

灣仔就腳．超靚大場值得一去

Assemble個場樓底好高、光線又充足，真係冇想過香港會有咁大間遊戲主題店，去灣仔其實係好就腳、同去會展差不多，絕對要支持下本地商店。個人意見覺得暫時除了試game／購物外就冇其他互動性體驗，希望各廠商多點搞比賽吸引人流，又不如開主題cafe，咁多間廠無數知名IP輪住搞活動，聽到都覺得吸引。

地址 :灣仔皇后大道東183號合和商場 SHOP 414-415

營業時間 :星期一至四 11:30 - 20:30／星期五、六、日 11:00 - 21:00