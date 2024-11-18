任天堂Alarmo鬧鐘遭神人破解｜蘑菇燈變手掣可玩《DOOM毀滅戰士》｜任天堂Alarmo鬧鐘一推出就引來任廚搶購，想不到推出不到兩個月，竟然就有駭黑破解了其程式碼，改機改到可以用鬧鐘打機玩《DOOM毀滅戰士》！



任天堂Alarmo鬧鐘推出

任天堂上月推出了鬧鐘Alarmo，除了鬧鐘功能之外更有5款遊戲動畫及7種場景，切換鈴聲就會顯示不同遊戲的角色與畫面。遊戲包括《超級瑪利歐奧德賽》、《薩爾達傳說：曠野之息》、《皮克敏4》、《健身環大冒險》以及《斯普拉遁3》。帶點玩味得來又實用，不少任天堂粉絲都紛紛入手。

任天堂Alarmo鬧鐘推出

鬧鐘被破解可玩《DOOM毀滅戰士》頂部蘑菇變移動按鈕

不過近日似乎有玩家「唔夠喉」，破解Alarmo後修改其程式碼並在鬧鐘上暢玩《DOOM毀滅戰士》。駭客 GaryOberNicht在其社交平台X 的帳戶上發布影片，示範在 Alarmo 上運行自訂軟件。Alarmo本來配有一個2.8吋的小型LCD屏幕，頂部有一個轉盤，可以控制來操作。玩《DOOM》時，他以轉動或按下Alarmo 頂部的蘑菇按鈕去操作，以及按下其他按鈕來射擊或打開門。

鬧鐘被破解可玩《DOOM毀滅戰士》頂部蘑菇變移動按鈕 ( GaryOberNicht)

鬧鐘被破解可玩《DOOM毀滅戰士》頂部蘑菇變移動按鈕 ( GaryOberNicht)

Gary表示可以從 USB下載 Doom 的共享軟件，無需修改 Alarmo本身，並已經將軟體和運行說明放在了Github 上，無需物理打開鬧鐘都可以改裝。只要有足夠相關知識，並擁有 Alarmo 即可做到。不過暫時仍然未能支援聲音輸出。不知今次駭客會否引來任天堂法務部的注意呢？大家又會期待官方推出《DOOM毀滅戰士》嗎？