任天堂Alarmo鬧鐘　35種音效+5遊戲主題　自動感知防賴床功能吸引

任天堂可以說大家童年之今都不滅的傳說之一，每每推出新東西總是讓人又愛又恨，愛的是精緻有質感又好玩，恨的是怎麼搶也搶不到啊！



而這次任天堂又推出了新東西－「Alarmo」鬧鐘，原訂於10月9日 Nintendo Switch Online 會員限定可以在官方網站購買，10月10日開始可以在Nintendo TOKYOＭ、OSAKA、KYOTO 三地任天堂專賣店購買。

任天堂Alarmo鬧鐘（nintendo）

但沒想到線上名額一開放就超額爆滿，只好改做抽選販售，可見其威力有多大！

任天堂鬧鐘「Alarmo」

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這款任天堂鬧鐘「Alarmo」原本預計在10月9日開放一般販售，沒想到一開賣就超賣，所以官方只好趕緊喊卡，改為抽選制販售，到底這款可愛的任天堂鬧鐘有什麼奇特之處呢？

任天堂鬧鐘功能

任天堂鬧鐘功能（nintendo）

這款任天堂鬧鐘「Alarmo」最酷的地方在於，它不僅僅只是設定時間到了會叫的鬧鐘，還會播放任天堂的5款遊戲動畫及各7種場景，切換鬧鈴就會顯示不同遊戲的角色與畫面。

任天堂Alarmo鬧鐘（nintendo）

目前的五款遊戲是《超級瑪利歐奧德賽》、《薩爾達傳說：曠野之息》、《皮克敏4》、《健身環大冒險》以及《斯普拉遁3》，看DEMO影片中薩爾達公主的「快醒醒⋯⋯林克⋯⋯」呼喚，就讓人忍不住莞爾一笑。日後還預定加入《集合吧！動物森友會》、《瑪利歐賽車8》等人氣遊戲主題，難怪粉絲忍不住先搶起來！

此外，「Alarmo」總共有35 種音效，因為設計者認為如果每天都是同一款鬧鐘音效的話，其實很快就會聲音疲憊，也就叫不醒使用者了，所以才會導入很多種音效。而每種音效都是喜歡這些遊戲的玩家非常熟悉的聲音，一大早就可以像是進入遊戲世界一樣，真是超幸福！而遲遲不起床的話⋯⋯可能也會出現敵人來襲之類令人緊張的遊戲音樂讓你緊張地跳起來喔！

「Alarmo」會根據你的動作來響應式變化畫面與音效（nintendo）

最酷的是，「Alarmo」還會根據你的動作來響應式變化畫面與音效，因為在任天堂鬧鐘中裝有一款「移動感應器」，是使用無線電波的感應器來感知你在哪裡，所以不需要觸摸就能關掉鬧鐘。相對地，如果你明明離開床卻又跑回來賴床的話，鬧鐘會在一小時後自動再度響起。

別賴床啊（nintendo）

當然，使用者還是可以根據自己的喜好模式，選擇需要按鈴才能關閉的「傳統模式」、在使用者移動後聲響漸小的「溫和模式」、持續發出聲音的「堅定模式」，或是「每小時響鈴模式」，更可以查看自己的翻身與睡眠紀錄，來調整「Alarmo」與自己的睡眠與生活習慣。

任天堂鬧鐘抽選方法

抽選方法（nintendo）

目前的抽選方式為，買家需要先加入Nintendo Switch Online的付費方案，才能到到此網站中將「Alarmo」的抽選券加入購物車做登記（上述動作要在日本時間10月21日中午11:00完成），預計會在10月25日進行抽選發表，在11月上旬發送。

任天堂鬧鐘太搶手啦！

你也有興趣買嗎？（nintendo）

而這款超級搶手的任天堂鬧鐘「Alarmo」，定價為 12,980 日圓，算換約700 元港幣，到底值不值得還是見仁見智，而好不好用也要等買得到再說啦！

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