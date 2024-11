任天堂法務部起訴實況主玩翻版|對方還拖:我仲有千條頻道同你玩|任天堂近日起訴一名男實況主,指對方多次直播盜版及模擬版任天堂Switch遊戲,其中包括未正式發布的遊戲,引請索賠750萬美元(約5800萬港元)!但這個實況主竟然大膽反擊指:我仲有千條頻道、i can do this all day!



任天堂正在起訴一名外國男實況主,指控他多次直播盜版和模擬版的任天堂Switch遊戲,有時甚至是在遊戲正式發布之前就直播,並時不時向觀眾推薦Switch模擬器和其他盜版工具。根據外媒報道,被告名為 Jesse Keighin,在網上通常使用EveryGameGuru這個名字,不過這些行為引起了任天堂注意,因為他在公司採取行動下仍未停止直播模擬遊戲。

實況主直播未正式推出遊戲涉及盜版侵權

據稱,當他的其中一個頻道被關閉時,他便會到其他平台上開設新頻道,並繼續引導觀眾導玩去盜版任天堂遊戲,更試過聯繫任天堂直按向對方「挑機」。據訴狀顯示,任天堂十分關注他的線上活動,包括追蹤了他在Discord、YouTube、Twitch等直播平台上的動態。其中指出「在2024年10月24日,某些平台因任天堂的執法行動而關閉了他的直播,及後他向任天堂發信,指自己有一千個臨時頻道可以直播,並引用《美國隊長》金句「i can do this all day」(我可以整天這樣做)反擊,根據任天堂所說,在他盈利中的YouTube頻道被關閉後,他開始在直播中添加CashApp帳號,向觀眾索取捐款。

任天堂在訴狀中表示,在2024年10月17日,他更還告訴任天堂指自己會積極幫助人找到更新版的Ryujinx和Yuzu,這兩個在今年經任天堂聯絡後從GitHub下架的模擬器。他還表示,他正在幫助人們在自己的電腦無須購買任天堂的裝置都可以下載Switch遊戲。

Jesse Keighin曾公開發布的一則帖文,分享一些模擬器的鏈接並說:「愛你們!資本主義是癌症!我的頻道因分享遊戲視頻而被刪除了!這是給你們的獎勵!」

而令任天堂特別擔憂的並不是直播盜版遊戲,而是Jesse Keighin甚至會在遊戲正式發布之前已經直播任天堂的遊戲。 訴狀指「在過去兩年中,被告至少在五十次場合未經授權直播了十款不同任天堂遊戲的盜版遊戲畫面,所有遊戲的直播時間都是遊戲向公眾發布之前」並指「所有這些直播都是未經授並損害了任天堂預計發布的市場銷量,同時也促進和鼓勵下載未發布的盜版遊戲。​​」例如任天堂《瑪利歐&路易吉RPG 兄弟齊航!》是任天堂今年大製作遊戲之一,並於11月7日正式發售,但Jesse Keighin曾於10月22日在YouTube和其他平台上直播。

根據訴狀,任天堂正在為每次侵犯版權索取賠償15萬美元(約1000萬港元)。根據任天堂聲稱Jesse Keighin在過去兩年至少五十次直播盜版遊戲,他可能需要賠償750萬美元(約5800萬港元)。